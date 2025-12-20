Assassin's Creed Shadows : la collaboration avec L'Attaque des Titans touche en partie à sa fin, tous les détails

Des collaborations à durées limitées





La mise à jour 1.1.6 d'Assassin's Creed Shadows du 25 novembre a été l'occasion pour Ubisoft d'ajouter une deuxième collaboration en jeu, dédiée au manga Shingeki no Kyojin (L'Attaque des Titans). Oui, l'œuvre de Hajime Isayama éditée par la Kōdansha et non l'anime, même si cela n'a ici pas spécialement d'importance. Malheureusement, tout ce qui l'entoure n'est que temporaire et prendra fin ce lundi 22 décembre. Développer un contenu éphémère ne durant que quatre semaines, c'est à nos yeux un gaspillage de ressources qui auraient pu servir à autre chose, surtout pour un tel évènement n'ayant aucune chance de figurer dans le canon de la licence.

Au moins, le côté occulte de la précédente avec Dead by Daylight s'inscrivait davantage dans le folklore local. D'ailleurs, notez que cette dernière ne sera pas éternelle, la FAQ anglaise du site officiel précisant qu'elle prendra fin le 26 mai 2028, que ce soit pour la quête jouable ou les skins de la Boutique. C'est évidemment décevant, mais déjà largement mieux que le cas présent. De plus, il y est également indiqué que le Double pack L'Attaque des Titans ne sera quant à lui retiré que le 24 novembre 2027, contrairement à ce que laissait penser un pop-up au lancement de l'offre. S'il y a peu de chance que son contenu finisse par être ajouté à la rotation d'éléments pouvant être achetés via la monnaie in-game plutôt que les microtransactions, cela vous laisse clairement du temps si vous comptez craquer.

Localisation de la quête et bande-annonce





Pour en revenir au contenu jouable qui va donc disparaître, il nécessite en premier lieu d'avoir débloqué Yasuke, donc après déjà pas mal d'heures de jeu. Il faut ensuite se rendre à Yamashiro, près du Château de Hanazono afin de démarrer la quête Au-delà des murs.

Concernant la bande-annonce ci-dessus, elle n'est pas forcément représentative de l'expérience, puisqu'à moins de passer à la caisse, Naoe ne dispose ni de l'uniforme du Bataillon d'exploration ni d'une lame anti-titan, tandis que la fin n'oppose pas de cette manière nos protagonistes face à une telle créature et encore moins à cet endroit.

Notre avis (attention spoilers)





Dans l'ensemble, nous avons plutôt bien apprécié ce qui a été proposé, surtout que le lore de SnK a été respecté malgré cette étrange transposition. Il ne fallait évidemment pas s'attendre à un gameplay changeant de l'ordinaire pour un tel contenu gratuit et limité dans le temps. Comme points positifs, nous retenons la caverne de cristal comme décor, inspirée par la crypte sous la chapelle royale des Reiss, ainsi que la course-poursuite finale avec Yasuke. Difficile d'en dire autant des ennemis, qui auraient bien pu ne pas être présents que cela n'aurait rien changé, les éliminer étant un jeu d'enfant compte tenu de leur positionnement. Le visage d'Ada est lui complètement raté, à croire qu'un modèle masculin a été juste légèrement modifié pour l'occasion. En revanche, la transformation d'Albrecht en Titan écervelé est convaincante par rapport à l'œuvre d'origine.

Comment obtenir toutes les récompenses





Si la récompense finale qu'est le katana légendaire Éclat caverneux pour Naoe ne peut être ratée, ce n'est pas le cas pour d'autres réparties dans l'environnement inédit créé pour l'occasion de la quête La descente, comme nous allons le détailler ci-dessous. Le mieux est de sauvegarder avant d'explorer la grotte, puisqu'il n'est pas possible de rejouer ce contenu une fois terminé sans passer par une partie NG+.

Récompenses de la collaboration Embellissement extérieur : Bannière de l'écusson des Brigades d'entraînement – Impossible à rater lors de la progression, avant la première jarre à faire exploser.

– Impossible à rater lors de la progression, avant la première jarre à faire exploser. Embellissement extérieur : Bannière de la Police militaire – Après avoir brisé les premiers cristaux et être descendu en rappel, un coffre est présent dans la salle suivante en contrebas.

– Après avoir brisé les premiers cristaux et être descendu en rappel, un coffre est présent dans la salle suivante en contrebas. Embellissement extérieur : Bannière de la Garnison – Dans la salle après avoir rampé en écoutant le discours d'Albrecht, nécessite de descendre la paroi pour atteindre le coffre.

– Dans la salle après avoir rampé en écoutant le discours d'Albrecht, nécessite de descendre la paroi pour atteindre le coffre. Embellissement extérieur : Bannière du Bataillon d'exploration – Sur la droite de la caverne de cristal, au bout du parcours après un premier saut de la foi dans un tas de foin.

– Sur la droite de la caverne de cristal, au bout du parcours après un premier saut de la foi dans un tas de foin. Embellissement extérieur : Statue de cristal – Suite à la triple utilisation successive du grappin pour passer sur la partie gauche de la caverne, au bout du parcours après un deuxième saut de la foi dans un tas de foin, au pied du Titan cristallisé.

– Suite à la triple utilisation successive du grappin pour passer sur la partie gauche de la caverne, au bout du parcours après un deuxième saut de la foi dans un tas de foin, au pied du Titan cristallisé. Katana légendaire pour Naoe : Éclat caverneux - Terminer la série de quêtes.

- Terminer la série de quêtes. Gravure légendaire : Carapace réactive - Terminer la série de quêtes.

En ce moment, Assassin's Creed Shadows est vendu à partir de seulement 34,99 € à la Fnac et 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Shadows : un épisode qui rend justice au Japon