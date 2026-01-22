Fable sera aussi disponible sur PS5, les développeurs présentent leurs ambitions avec du gameplay et dévoilent une période de sortie

Tout le monde pourra devenir un héros !





Nous avions rendez-vous ce jeudi soir pour le Xbox Developer_Direct 2026 afin d'enfin avoir des nouvelles de Fable, nouvel épisode de la licence un temps développée par Lionhead et exclusive aux consoles Xbox, avant la fermeture du studio et l'annulation de Fable Legends. Playground Games a depuis repris le flambeau et compte délivrer un Action-RPG en monde ouvert qui va tirer parti de la nouvelle stratégie de Microsoft pour se rendre accessible au plus grand nombre. En effet, l'annonce la plus importante de la présentation est sans aucun doute le fait que Fable sera disponible à l'automne 2026 sur Xbox Series X|S, PC (Steam et Microsoft Store), dans le cloud, via le Game Pass Ultimate, mais aussi sur PS5 ! Les joueurs PlayStation vont donc enfin pouvoir découvrir la licence et arpenter Albion. Il fera également partie du programme Xbox Play Anywhere.

Quelques détails alléchants





Ce reboot nous fera donc incarner le premier héros (ou héroïne) depuis une génération... que nous pourrons personnaliser ! Oui, après des critiques répétées des joueurs sur la Toile depuis la vidéo de juin 2023 concernant le visage de la protagoniste, c'était clairement le meilleur moyen de satisfaire tout le monde. Nous le ferons évoluer de l'enfance à l'âge adulte, avec des possibilités de romances allant jusqu'à la fondation d'une famille avec des enfants. L'intrigue sera quant à elle amorcée par le fait que notre grand-mère a été changée en pierre.

L'humour « so british » reste bien présent avec une certaine obsession des développeurs pour les poules, qui sont heureusement moins féroces que dans les Zelda, à l'exception d'une cocatrice. La présentation a également mis en lumière le gameplay au combat, qu'il faudra voir plus longuement pour se faire un avis, surtout que le framerate ne semblait pas optimal lors des différentes séquences. Entre magie et divers types d'armes à courte ou longue portée, il semble en tout cas y avoir une bonne variété.

Le plus intéressant a été l'évocation des choix qui impacteront la perception de la population, avec des habitants ayant leur cycle d'activité au quotidien, un doublage et un comportement moral faisant que nous ne plairons pas à tous. Outre devenir forgeron, nous pourrons par exemple accumuler des richesses et racheter le plus de bâtiments et business possible, nous rendant détestable auprès de certains. Autant dire que la rejouabilité promet d'être importante. Nos choix auront également un impact plus ou moins visible à grande échelle sur le monde. Quelques visuels inédits sont à retrouver en troisième page.

Le directeur du jeu prend la parole





Sur Xbox Wire, Ralph Fulton a répondu à diverses questions, révélant encore davantage d'éléments sur la conception de ce nouveau Fable. Vous pouvez retrouver ce long entretien en page suivante.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate au prix de 26,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.