PREVIEW Akatori : un metroidvania acrobatique où le mouvement devient un art

Un pixel-art qui respire et qui impressionne





Développé par Contrast Games, Akatori est un metroidvania 2D annoncé de longue date, initialement connu sous le nom de Deathstick. Après plusieurs années de développement, le jeu commence enfin à se dévoiler plus concrètement grâce à une récente démo disponible sur Steam. Nous y incarnons Mako, une jeune moine maniant un bâton aussi mystique que polyvalent, partie sauver son monde d’une force dévastatrice connue sous le nom d’Amber Storms. Cette version d’essai met volontairement le récit en retrait pour laisser parler l’essentiel, à savoir le gameplay et, surtout, le mouvement.

Akatori séduit immédiatement.

Visuellement, Akatori séduit immédiatement par sa direction artistique soignée et sa maîtrise du pixel-art. Les environnements affichent une grande richesse de détails, avec des décors foisonnants qui mêlent inspirations japonaises, éléments naturels et architectures spirituelles. Temples, bambouseraies et zones plus mystiques s’enchaînent avec une vraie cohérence visuelle, renforcée par un usage subtil de la profondeur et des effets de parallaxe. Le mélange entre éléments 2D et touches plus modernes apporte une vraie personnalité à l’ensemble, donnant parfois l’impression de parcourir une illustration vivante.

Les animations participent pleinement à cette réussite visuelle. Les mouvements de Mako sont fluides et précis, rendant chaque saut, chaque glissade et chaque attaque particulièrement agréable à regarder. Cette fluidité renforce aussi la lisibilité de l’action, essentielle dans un jeu où la précision est reine. Malgré des décors parfois très chargés, l’action reste toujours claire, permettant d’anticiper les trajectoires et les dangers sans frustration. Akatori ne se contente pas d’être beau puisque son esthétique sert directement le gameplay et accentue le plaisir de se déplacer dans cet univers aussi dense que séduisant.