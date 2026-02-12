PREVIEW Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, un RPG plus dense et plus réfléchi

Monster Hunter, mais autrement





Avec Monster Hunter Stories, Capcom a toujours proposé une lecture alternative de sa célèbre licence. Ici, pas de chasse frénétique ni de dépeçage méthodique, mais une approche plus posée, plus narrative, où les monstres deviennent des alliés plutôt que de simples trophées. Après deux épisodes aux accents très accessibles et à l’esthétique volontairement chibi mignon, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection marque une évolution nette. Attendu pour le 13 mars 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC, cet épisode affiche une ambition plus mature, aussi bien dans son ton que dans ses mécaniques. Nous y avons joué quelques heures, il est temps de vous en parler.

C’est coloré, fluide et plaisant à regarder !

Avant toute chose, l’univers de Twisted Reflection semble vouloir aller plus loin que le simple affrontement entre humains et monstres. De prime abord, le scénario s’articule autour d’un dérèglement écologique, marqué par l’apparition de monstres devenus féraux et d’étranges créatures cristallisées. Ces phénomènes bouleversent l’équilibre du monde et servent de toile de fond à une aventure plus contemplative qu’il n’y paraît. Les personnages rencontrés participent à cette volonté de raconter un monde vivant, où la compréhension de la faune est aussi importante que le combat. La série Stories apparaît plus que jamais comme un terrain idéal pour explorer la mythologie de Monster Hunter sous un angle différent.

Visuellement, ce Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a de quoi émoustiller les mirettes. Fini les proportions ultra caricaturales, place à un style plus proche du J-RPG moderne, avec des personnages plus détaillés et une mise en scène plus sérieuse. Les environnements gagnent en densité et en atmosphère, notamment grâce à une direction artistique qui joue davantage sur les contrastes et les ambiances naturelles. C’est coloré, fluide et plaisant à regarder ! Les monstres, eux aussi, impressionnent davantage, surtout lorsqu’ils sont affectés par ce mystérieux phénomène de cristallisation, qui les rend aussi fascinants qu’inquiétants. Le résultat donne une identité plus affirmée à cette production et renforce l’envie d’explorer cet univers en mutation.