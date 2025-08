Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom surprend avec un RPG médiéval où le Rathalos sera doublement en vedette

Capcom continue de régaler





Alors qu'il vient encore de présenter d'excellents résultats financiers et que sa liste de jeux pour 2026 a tout pour nous exciter (Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword, PRAGMATA), Capcom avait une belle surprise en réserve qu'il a dévoilée en introduction du Nintendo Direct Partner Showcase, une présentation peu marquante il faut bien l'avouer. Si les premiers instants de la vidéo pouvaient laisser songeur quant à la licence montrée malgré le style artistique reconnaissable, la vision de l'œuf de Rathalos ne laissait ensuite plus de place au doute nous concernant. Oui, un nouveau Monster Hunter Stories est bel et bien en développement !

Les premiers détails de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection





Cette fois, c'est une aventure dans un monde médiéval n'ayant à priori aucun lien avec les deux précédents qui va nous être proposée, nous mettant dans la peau d'un prince capable de chevaucher l'un des deux Rathalos sortis de l'œuf... ou d'une princesse, puisque nous aurons le choix de notre avatar. Oui, il y en aura deux, tout comme les royaumes rivaux de ce scénario qui sans les monstres pourrait presque passer pour celui d'un Fire Emblem. Quant à ce qui nous est montré, les fans de MH Rise seront eux ravis de retrouver le Magnamalo sur leur route.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection raconte l'histoire de deux nations sur le chemin de la destruction. Au milieu de l'empiètement croissant des cristaux sur les terres d'Azuria et de Vermeil, la découverte d'un œuf mystérieux ramène l'espoir. De la coquille éclot un monstre longtemps considéré comme éteint, un Rathalos. Cependant, cette lueur cède rapidement la place au désespoir lorsqu'un second monstre émerge de l'œuf. Les Rathalos jumeaux partagent la même marque que ceux d'Azurécailles, des présages de destruction qui renvoient à une guerre civile qui s'est déroulée il y a 200 ans. Alors que l'environnement se détériore et que les monstres sont menacés d'extinction, la guerre reprend de plus belle. Dans cette histoire, le joueur incarne l'héritier d'Azuria. Doté de capacités spéciales qui lui ont permis de devenir le chef des Rangers et le seul Rider de Rathalos du royaume. Ce héros accomplit son devoir avec passion, protégeant les monstres et enquêtant sur les quartz d'œufs. Cependant, un évènement bouleversant le pousse bientôt à enquêter sur les étranges phénomènes qui menacent le monde. Dans sa quête de vérité, il part pour les terres interdites au-delà du méridien nord. Le héros est rejoint dans sa quête par Eleanor, princesse de Vermeil. Troublée par l'aggravation de la situation, elle s'offre comme « otage » à Azuria dans l'espoir d'apaiser les tensions entre les deux nations. Émus par les efforts des Rangers, Eleanor et son cher Monstie Anjanath se joignent à eux, cherchant à découvrir les véritables intentions de sa sœur, la reine de Vermeil. Liés par l'ombre de la calamité, ils entrent dans le torrent du destin et s'aventurent en terrain interdit.

Et c'est pour quand ?





Ce Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est simplement prévu pour l'année 2026 sans plus de précision, uniquement sur les plateformes les plus récentes, à savoir la Switch 2 bien évidemment, mais aussi les PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

