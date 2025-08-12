Battlefield 6 pose problème à Valorant

EA Javelin Anticheat, un outil antitriche efficace





Ce week-end avait lieu la première bêta ouverte de Battlefield 6 sur ordinateurs et consoles de salon. Si les joueurs ont apprécié cet aperçu du FPS d'EA Games et des Battlefield Studios, un sujet est constamment revenu : celui d'EA Javelin Anticheat, un outil luttant contre la triche au niveau du noyau des PC. Un outil un peu intrusif, mais tout de même efficace, EA Games assure avoir contré plus de 330 000 tentatives de triche.

Javelin n'aime pas Vanguard





Les solutions antitriche au niveau du noyau ne sont pas nouvelles, les derniers Battlefield utilisaient déjà Javelin et Riot Games a quant à lui opté pour Vanguard pour son FPS free-to-play Valorant. Un outil différent qui pose problème au premier, et inversement. Comme le rapporte Eurogamer, plusieurs joueurs de Battlefield 6 ont rencontré des soucis de compatibilité avec Valorant, leur empêchant de lancer les deux jeux en même temps. Certains s'imaginaient déjà devoir désinstaller Valorant pour jouer à Battlefield 6, mais le responsable de la lutte contre la triche chez Riot Games, Phillip Koskinas, a apporté quelques explications :

Vanguard est compatible avec Javelin, et vous n'avez pas besoin de désinstaller un antitriche pour utiliser l'autre. Cependant, BF6 ne permet pas actuellement au client VALORANT de fonctionner simultanément, car les deux pilotes s'efforcent de protéger les régions de la mémoire du jeu avec la même technique.

Qui veut jouer à Battlefield 6 et Valorant en même temps ?





Vanguard et Javelin fonctionnent de la même manière et chacun détecte l'autre comme un problème potentiel, d'où les soucis rencontrés par les joueurs. Cependant, pas besoin de désinstaller l'un ou l'autre, fermer le client de Riot Games ou d'EA Games devrait suffire à lancer le jeu voulu. À moins de vouloir jouer à Battlefield 6 et Valorant en même temps, cela devrait être simple.

Quand sortira Battlefield 6 ?





Pour lutter contre les tricheurs de plus en plus inventifs, les solutions antitriche au niveau du noyau devraient se multiplier, espérons que les soucis du genre restent aussi anecdotiques. Pour rappel, la date de sortie de Battlefield 6 est fixée au 10 octobre 2025 sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S