Battlefield 6 est gratuit, mais il faut faire vite

Battlefield 6 jouable gratuitement pendant quelques jours





Electronic Arts Inc. et Battlefield Studios sont fiers d’annoncer que Battlefield 6, l'expérience ultime de guerre totale, propose dès aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre un essai gratuit spécial sur toutes les plateformes. Les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses peuvent rejoindre les millions d’autres déjà présents pour découvrir la guerre totale survitaminée de Battlefield 6 avec une sélection de cartes et de modes, incluant des chars, des hélicoptères et des voiturettes de golf, sur la toute nouvelle carte d'Eastwood, en Californie du Sud. Battlefield 6 est l’un des plus grands lancements de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement de l'année avec un succès phénoménal qui marque un retour triomphal de la série, pulvérisant les records historiques de la franchise.

Battlefield 6 a été acclamé par la critique depuis sa sortie le 10 octobre dernier et a reçu de nombreuses nominations à des prix prestigieux de fin d'année, notamment dans les catégories Meilleur jeu multijoueur, Meilleur jeu d'action et Meilleur design audio aux Game Awards.

Beaucoup de contenu déjà rajouté





La route vers le plus grand démarrage de l'histoire de la franchise Battlefield inclut une bêta ouverte record en août, des ventes historiques pour la franchise durant les trois premiers jours, et l'introduction de l'anneau le plus mortel du Battle Royale avec l'ajout de Battlefield REDSEC seulement dix-huit jours après le lancement initial de Battlefield 6. La guerre totale se poursuivra ensuite avec le lancement d’Offensive hivernale en décembre. Byron Beede, directeur général de Battlefield, déclare :

Nous sommes extrêmement fiers de ce que nos formidables équipes de Battlefield Studios ont accompli et très enthousiastes face à la passion de la communauté, alors que nous continuons à développer Battlefield pour et avec nos fans. Le lancement d'un essai gratuit pour Battlefield 6 aujourd'hui est l'occasion idéale pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses de découvrir l'expérience de guerre totale qui enthousiasme des millions de personnes dans le monde.

Battlefield 6 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez acheter le jeu à 53,70 € chez Leclerc.