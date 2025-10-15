Battlefield 6 : le succès est énorme, de premiers chiffres dévoilés

La semaine dernière, Electronic Arts et ses Battlefield Studios (DICE, Motive, Criterion et Ripple Effect) lançaient Battlefield 6, le nouvel opus de la célèbre franchise de jeux de tir. Les studios ont de grandes ambitions pour ce titre, qui compte bien séduire les anciens fans et tenir sur la durée grâce à ses modes multijoueurs. Un premier chiffre vient de tomber et il va rassurer les nouveaux propriétaires d'EA Games.

7 millions de ventes pour Battlefield 6





Selon GamesIndustry.biz, qui a obtenu des chiffres d'Alinea Analytics, Battlefield 6 se serait déjà vendu à sept millions d'exemplaires en cinq jours, générant plus de 350 millions de dollars de revenus. Une performance exceptionnelle, ce serait le deuxième meilleur lancement de l'année pour un jeu vidéo, derrière... EA SPORTS FC 26, lui aussi édité par Electronic Arts. Battlefield 6 devancerait quand même Monster Hunter Wilds (6,2 millions de ventes) et Borderlands 4 (2,3 millions).

Un succès sur Steam et en dématérialisé





Toujours selon les données d'Alinea Analytics, sur ces sept millions de ventes, la moitié proviendrait de Steam. Pour rappel, la version EA App était tellement buguée que les joueurs ont annulé leur commande pour la repasser sur Steam, obtenant une version bien plus stable. La version PlayStation 5 de Battlefield 6 représenterait près de 23,7 % des ventes, tandis que la version Xbox Series X|S aurait été choisie par 19,6 % des joueurs. Chose intéressante, sur les 1,5 million d'exemplaires vendus sur PS5, 86 % seraient des versions numériques.

Un Battle Royale gratuit pour atteindre les 100 millions de joueurs ?





Selon certains bruits de couloirs, EA Games voudrait atteindre les 100 millions de joueurs pour que Battlefield 6 soit un succès commercial. Le studio a encore un atout dans sa manche : le mode Battle Royale, qui pourrait être free-to-play, attirant donc davantage de joueurs. Ce mode est déjà jouable via le programme Battlefield Labs et selon les rumeurs, sa date de sortie serait fixée au 28 octobre 2025.

