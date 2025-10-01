Call of Duty: Black Ops 7 copie Battlefield 6 et c'est tant mieux

Dès demain, les joueurs vont pouvoir découvrir le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7 au travers d'une bêta, d'abord accessible à ceux ayant précommandé le jeu puis à tous trois jours plus tard. Dans un nouvel article sur son site anglais, Activision s'attarde sur Ricochet Anti-Cheat, son outil pour lutter contre les tricheurs, notamment sur PC.

Activision imite EA pour lutter contre la triche





Activision annonce que Ricochet Anti-Cheat évolue et demandera l'activation du TPM 2.0 et du Secure Boot sur PC. Une solution antitriche au niveau du noyau déjà utilisée par d'autres jeux multijoueur, notamment Battlefield 6 d'EA Games. Activision explique que « ces fonctionnalités renforcent la sécurité du système, améliorent la détection et créent un environnement plus sûr, permettant d'attraper un plus grand nombre de cas de triche ». L'éditeur rajoute :

Lors du lancement de Black Ops 7 le 14 novembre, ces exigences seront combinées aux dernières améliorations de Ricochet. Nous introduirons alors un système de vérification à distance (Remote Attestation) pour une protection optimale. Ce type de vérification est la méthode de validation la plus sécurisée, plus rigoureuse que les méthodes de vérification locales utilisées dans d'autres jeux. Elle nous permet de valider les paramètres TPM 2.0 et Secure Boot auprès des serveurs Microsoft Azure dans le cloud. Ce système rend plus difficile l'utilisation de logiciels de triche et garantit que les protections mises en place ne peuvent être contourées, contrairement à une vérification locale sur le PC du joueur. Notre système de défense multicouche, intégrant TPM 2.0, Secure Boot et les systèmes de détection de triche Ricochet améliorés, constitue notre protection anti-triche la plus avancée à ce jour, assurant un jeu équitable sur Call of Duty. Si ces fonctionnalités ne sont pas activées, vous ne pourrez pas jouer à Black Ops 7 pendant la bêta ni lors du lancement officiel.

Ces solutions pour lutter contre la triche ne sont pas magiques, Battlefield 6 a déjà eu pas mal de cheaters pendant ses bêtas ouvertes, mais EA Games en a épinglé un tas grâce à ces sécurités, c'est également l'objectif d'Activision ici.

Quand sortira Black Ops 7 ?





La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 est fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez le précommander à 59,20 € chez Leclerc.

Lire aussi : CINEMA : un film Call of Duty annoncé !