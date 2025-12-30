JEUX 2026 : les attentes de Martial, Rédacteur en Chef

Mes attentes pour 2026





L’année 2026 s’annonce déjà comme une véritable déferlante vidéoludique, le genre d’année où la liste des jeux attendus donne presque le vertige... Après une 2025 généreuse, j’ai clairement le sentiment que les éditeurs ont décidé d’appuyer sur l’accélérateur, sans se soucier de notre temps libre, de notre sommeil ou de notre vie sociale. Et franchement, je signe tout de suite !

Commençons avec les jeux horrifiques ! 2026 promet de me rappeler pourquoi j’aime autant me faire peur, volontairement, manette en main, dans le noir. Le remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly fait partie de ces annonces qui réveillent instantanément des souvenirs peu rassurants. Une ambiance lourde, une peur plus psychologique que spectaculaire, et cette sensation constante de ne jamais être vraiment en sécurité. À côté de ça, Resident Evil Requiem arrive avec la lourde mission de faire perdurer une licence qui a déjà tout connu, tout exploré... et qui parvient pourtant encore à intriguer. J’attends de voir jusqu’où Capcom est prêt à aller cette fois, mais clairement, je suis prêt à replonger dans Raccon City.

Heureusement, 2026 ne sera pas qu’une suite de crises cardiaques et de manettes crispées. Il y aura aussi des moments plus légers, plus doux, ceux qui font du bien entre deux jeux ultra exigeants. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight coche déjà toutes les cases du plaisir régressif assumé, parfait pour se détendre sans réfléchir. Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur fait partie de ces retours qui font chaud au cœur, avec cette promesse d’énigmes, de mystère et d’élégance à l’ancienne. Et puis il y a Dragon Quest VII Reimagined, qui m’attire autant par sa nostalgie que par l’idée de redécouvrir un monument du J-RPG sous un jour plus moderne. Le genre de jeu qui s’installe doucement, mais qui ne vous lâche plus.

Dans un registre totalement différent, Mouse s’impose comme l’ovni FPS que je n’attendais pas forcément, mais qui m’intrigue énormément. Son esthétique atypique et son approche décalée donnent l’impression d’un titre qui ose enfin faire autre chose, et rien que pour ça, j’ai envie de lui laisser sa chance. Parfois, il suffit d’un concept un peu fou pour relancer l’intérêt pour un genre que l’on croit connaître par cœur.

Mais soyons honnêtes, 2026 sera aussi l’année des mastodontes. Ceux qui arrivent avec des attentes démesurées, des trailers scrutés image par image et une pression énorme sur les épaules des développeurs. Grand Theft Auto VI est évidemment en tête de liste. Impossible d’y échapper, impossible de ne pas être curieux. C’est le genre de sortie qui redéfinit une génération, ou au minimum, qui monopolise les conversations pendant des mois. À ses côtés, Onimusha: Way of the Sword me fait rêver à un retour en grâce d’une licence que j’adore, pendant que Marvel’s Wolverine continue de titiller mon impatience, tant le potentiel du personnage est immense. Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! joue clairement la carte de la nostalgie pure, et je dois avouer que ça fonctionne sur moi sans le moindre effort. Phantom Blade Zero, Tomb Raider Legacy of Atlantis et Crimson Desert complètent un tableau d’action-aventure absolument dément, où chaque titre semble vouloir proposer sa propre vision du grand spectacle.

Mais s’il ne devait en rester qu’un, celui qui trône tout en haut de ma liste, le numéro un incontesté pour le moment, c’est Pragmata. Un jeu mystérieux, étrange, presque insaisissable, qui continue de m’intriguer à chaque nouvelle apparition. C’est typiquement le genre de projet qui sort des sentiers battus, qui divise, mais qui a ce potentiel rare de marquer durablement. À côté de ça, j’attends aussi le prochain Silent Hill, remake ou nouvel épisode, peu importe finalement, tant que la série continue d’explorer cette horreur si particulière qui lui est propre.

2026 sera également une année clé pour Nintendo. J’attends enfin de vrais jeux pensés uniquement pour la Switch 2, capables de montrer ce que la console a réellement dans le ventre et ne donne pas le sensation de voir une Switch Pro. Un nouveau Mario serait évidemment le bienvenu, mais mon rêve secret reste l’annonce d’un Zelda en 2D, une vraie 2D, dessinée, expressive, loin de l’esthétique “jouet” du remake de Link’s Awakening. Un Zelda qui respire l’animation, la poésie, et l’aventure pure.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, janvier prochain apportera son lot de spéculations avec l’annonce d’un nouveau jeu Dragon Ball. Impossible de savoir à quoi s’attendre, mais rien que l’idée d’un nouveau projet dans cet univers suffit à réveiller l’enfant qui sommeille encore en moi.

Bref, 2026 s’annonce comme une année complètement folle pour le jeu vidéo. Une année où il va falloir faire des choix, sacrifier des heures de sommeil, et accepter que tout ne pourra pas être fait en temps et en heure. Mais si c’est le prix à payer pour vivre autant d’aventures différentes, alors je suis prêt. Manette chargée, agenda vidé, et hype activée !