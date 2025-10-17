Dragon Ball : de grosses annonces approchent, c'est confirmé !

La licence Dragon Ball a eu droit à de très nombreux jeux vidéo, avec beaucoup de titres orientés vers le combat, mais pas seulement. Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z: Kakarot, Dragon Ball: Sparking! ZERO, les fans ont de quoi faire avec ces titres récents, mais 2026 sera une année importante pour la saga.

Un évènement pour les 40 ans de Dragon Ball





En janvier prochain, l'évènement Dragon Ball Genkidamatsuri va célébrer les 40 ans de la franchise Dragon Ball au Makuhari Messe de Chiba, le même lieu qui accueille le Tokyo Game Show chaque année. Pour cette édition 2026, les organisateurs, Bandai Namco, Toei Animation et l'éditeur Shūeisha voient les choses en grand et teasent déjà des annonces majeures, en présence de Masako Nozawa, célèbre seiyū doublant Son Goku depuis le début de l'anime.

De grosses annonces en vue ?





Bandai Namco a déjà annoncé un futur DLC pour Dragon Ball FighterZ, qui rajoutera Gokû SSJ4 adulte issu de DB DAIMA, un personnage attendu au printemps 2026. Dragon Ball: Sparking! ZERO devrait lui aussi accueillir du contenu additionnel pendant un moment encore et Dragon Ball Gekishin Squadra est sorti le mois dernier en free-to-play. Les fans attendent également un nouvel anime, Dragon Ball Daima s'étant terminé au début d'année.

Un nouveau jeu vidéo Dragon Ball annoncé !





Bandai Namco nous donne rendez-vous le 25 janvier 2026, pendant le Dragon Ball Genkidamatsuri, afin de découvrir un tout nouveau jeu vidéo Dragon Ball. Un projet encore très mystérieux, mais qui fait déjà saliver les fans, il faudra encore patienter quelques mois avant de découvrir de quoi il s'agit.