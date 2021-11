Dragon Ball: The Breakers, un nouveau jeu multijoueur annoncé, une bêta fermée en vue !

Bandai Namco ne veut pas se faire voler la vedette et annonce un tout nouveau jeu Dragon Ball. En effet, quelques fuites du magazine japonais V Jump ont dévoilé un tout nouveau titre, la firme prend les devants et livre des informations, des captures, ainsi qu’une première bande-annonce. Mesdames, messieurs, voici donc Dragon Ball: The Breakers qui verra le jour sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC. De quoi s’agit-il ? D’un « jeu d’action asymétrique » orienté multijoueur.

Mais le géant partage plus de détails concrets :

Survivez pour vivre. Évoluez pour Vaincre. Pris dans un phénomène temporel imprévu, 7 citoyens ordinaires se retrouvent bloqués dans une faille temporelle : ils partagent leur captivité avec un Méchant, un ennemi menaçant venu d’un autre espace temps et doté d’une puissance écrasante. Leur seul espoir de survie est de rompre la faille temporelle avec une Super Machine à voyager dans le temps, mais le Méchant est toujours sur leurs traces et devient de plus en plus puissant, minute après minute. Dans une course contre le temps, la ruse des Survivants va devoir faire face à la puissance du Méchant, pour s’échapper libre, ou sombrer. Trouvez la brèche ou échouez.

Elle ajoute :

Échappez-vous en équipe…ou tout seul ! Coopérez avec les autres tant qu’il est encore temps, mais la décision du Méchant ou des autres survivants pourraient vous forcer à en décider autrement. Quelle sera votre façon de jouer ? Piégé dans une faille temporelle Prenez la fuite de la grande carte composée de différentes zones, mais soyez prudent : Le Méchant vous recherche constamment et peut détruire certaines zones pour réduire votre espace vital, rendant les chances de vous échapper de plus en plus limitées… Découvrez trois Méchants iconiques… Cell, Buu, et Friezer De la franchise Dragon Ball. En tant que Méchant, vous allez pouvoir profiter d’immenses pouvoirs pour chasser et anéantir les Survivants. Maitrisez les pouvoirs de chaque Méchant, capturez vos victimes pour évoluer et devenez encore plus puissant ! Personnalisez votre apparence Que vous soyez Méchant ou Survivant, choisissez votre voie de progression et débloquez des bonus, des skins, etc. pour perfectionner votre stratégie et vous échapper en tant que Survivant, ou pour chasser en tant que Méchant…

Profitez de bonus et d’items uniques Véhicules, armes, grappins… tirez le meilleur de chaque gadget pour faire face au Méchant et lutter pour votre vie !

Pour finir, notez qu'une bêta fermée est annoncée, de plus amples informations seront livrées prochainement, et des images sont visibles en page deux de cet article. Dragon Ball: The Breakers n’a pas de date de sortie précise, mais verra le jour courant 2022.