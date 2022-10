Dragon Ball: The Breakers, un dernier essai avant la sortie du jeu annoncé, avec des récompenses à la clé

Clairement pas le jeu de la licence le plus attendu, Dragon Ball: The Breakers sortira d'ici une dizaine de jours sur consoles d'ancienne génération et PC. Sa dernière apparition remarquée remonte au Tokyo Game Show où nous avions eu droit à une bande-annonce dédiée à Majin Buu. Depuis, une dernière bêta ouverte a eu lieu, mais si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'essayer et ainsi vous en faire une idée, pas de panique, vous allez avoir droit à une ultime chance le temps d'un week-end.

Un Last Minute Trial va donc permettre de jouer à Dragon Ball: The Breakers du samedi 8 octobre à 3h00 jusqu'au lundi 10 octobre à 10h00. En fonction du niveau final que vous atteindrez, vous recevrez des récompenses qui seront valables dans la version commerciale du jeu, sous la forme de Zenis et tickets, servant respectivement à acheter des éléments de personnalisation comme ceux montrés ci-dessous, ainsi que des « transpheres », l'exemple montré étant celui de Gokû.

Dragon Ball: The Breakers est pour rappel attendu le 14 octobre sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 24,99 €.