TEST Elden Ring Nightreign n’est pas un jeu pour tout le monde

Souvenirs, souvenirs





Lancé début 2022 et récompensé de multiple fois, Elden Ring a dépassé les frontières de la communauté de fans des Dark Souls et Bloodborne pour toucher un public bien plus large. L’Action-RPG de FromSoftware et Bandai Namco s’est écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires, une adaptation en film live action est en chemin et les studios n’allaient évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. Plutôt que de faire une suite (pour l’instant), FromSoftware et Bandai Namco ont opté pour un spin-off standalone… en multijoueur coopératif, réalisé par Junya Ishizaki, responsable des combats d’Elden Ring. Une expérience bien différente du jeu solo de Hidetaka Miyazaki, nous avons eu l’opportunité de le tester avant son lancement et clairement, Elden Ring Nightreign n’est pas un jeu pour tout le monde.

Les fans vont avoir de quoi faire pour décortiquer ces nouvelles informations dans l’univers d’Elden Ring.

Elden Ring Nightreign se focalise sur les combats. Le joueur incarne un Nocturne, qui doit survivre à deux jours et deux nuits avant d’affronter un Seigneur Nocturne, le boss final de l’Expédition. Alors oui, il y a encore une fois du lore dans ce spin-off, mais pas forcément dans les descriptions d’objets. Cette fois, l’histoire est racontée au travers des Souvenirs des Nocturnes, des missions à réaliser à la Table ronde ou pendant une Expédition, demandant la plupart du temps de récolter un objet ou d’affronter un PNJ, voire carrément un Seigneur Nocturne précis.

Chose étonnante, l’objectif souvent indiqué sur la carte avec un marqueur, c’est assez inhabituel dans un jeu FromSoftware, et parfois pas forcément utile. Comme toujours avec les jeux du studio japonais, il y a une grande part d’interprétation dans ce qui est raconté, les fans vont avoir de quoi faire pour décortiquer ces nouvelles informations dans l’univers d’Elden Ring. Il est cependant difficile de comprendre comment fonctionnent ces Souvenirs, en activer un permet de jouer uniquement avec des joueurs ayant également cet exact même Souvenir (ou aucun) activé.

Ces Souvenirs sont évidemment faisables en solo, du moins en théorie, car les huit Nocturnes disponibles ne se valent pas. Les personnages à distance ont un réel avantage lors des parties en multijoueur, mais en solo, ils se font détruire en quelques coups à cause de leur faible barre de vie. Tous ne sont pas intéressants à jouer, la plupart des joueurs se contenteront de sélectionner un ou deux Nocturnes différents, laissant les autres de côté, car ne correspondant pas à leur façon de jouer. Les Souvenirs restent cependant un contenu assez secondaire dans le jeu, à réserver aux fans qui aiment le défi et le lore (les Souvenirs débloquent même des fins alternatives), ils sont loin d’être l’intérêt principal d’Elden Ring Nightreign. Une fois des amis trouvés, il est temps de se lancer dans les Expéditions.

Notation Graphisme 14 20 Bande son 18 20 Jouabilité 14 20 Durée de vie 14 20 Scénario 17 20 Verdict 14 20