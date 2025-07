Elden Ring Nightreign : très réclamé par les joueurs, ce mode sera enfin rajouté la semaine prochaine

Le mode Duo arrive dans Elden Ring Neightreign !





En mai dernier, Bandai Namco et FromSoftware lançaient Elden Ring Nightreign, un jeu d'action et de survie coopératif qui demande à un ou trois joueurs de survivre à trois jours et deux nuits, avant d'affronter un puissant Seigneur Nocturne. Depuis l'annonce du jeu, les fans réclament un mode à deux joueurs, mais les développeurs expliquaient que le titre n'était pas équilibré pour les duos (ni pour le solo au lancement). Finalement, le studio japonais avait annoncé qu'il travaillait sur un mode à deux joueurs, qui sortira très prochainement.

Quand sera rajouté le mode Duo dans Elden Ring Neightreign ?





Dans une nouvelle bande-annonce, Bandai Namco et FromSoftware annoncent qu'un mode duo sera rajouté le 30 juillet prochain dans Elden Ring Nightreign. Les fans vont pouvoir se lancer dans des Expeditions à deux joueurs grâce à cette mise à jour 1.02 dès la semaine prochaine. Espérons que l'équilibrage soit au rendez-vous dès le lancement, mais les développeurs ont sans doute appris de leurs erreurs ces derniers mois.

Où acheter Elden Ring Neightreign ?





Hier, les studios annonçaient que le jeu coopératif avait dépassé les cinq millions de ventes. Elden Ring Nightreign est disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 34,99 € sur Cdiscount, Leclerc et Gamesplanet.

