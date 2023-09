INSOLITE sur Pokémon : Project VOLTAGE, une collaboration musicale et visuelle avec Hatsune Miku qui vient régaler nos sens

Avec une licence aussi riche que Pokémon, les collaborations et projets en tout genre ne manquent pas, notamment ces dernières années dans le monde de la musique avec Pokémon 25 : l'album et Ed Sheeran dont la chanson Celestial est jouée lors des crédits de Pokémon Écarlate et Violet. Le 31 août, The Pokémon Company a ainsi annoncé Project VOLTAGE, un partenariat musical et visuel avec la plus célèbre des Vocaloid : Hatsune Miku. Cela ne sort pas de nulle part, car c'est à cette date que la chanteuse virtuelle aux cheveux bleus a fêté ses 16 ans d'existence, soit l'âge qu'elle est supposée avoir. Et quoi de mieux qu'une illustration avec un Canarticho (Kamonegi en japonais) pour l'occasion, puisqu'elle a souvent été représentée tenant un negi (oignon japonais). Nous devons ce superbe artwork à l'artiste KEI, mais ça ne s'arrête évidemment pas là.

En effet Project VOLTAGE vise à proposer chaque jour depuis ce 4 septembre une illustration et un concept art d'Hatsune Miku en dresseuse de l'un des 18 types de Pokémon, qui sont pour le moment liés à la musique, le tout réalisé par six artistes japonais différents (Take, Megumi Mizutani). Nous les réunirons dans cet article en page suivante quotidiennement pour que vous puissiez les admirer. Notez que le logo a lui été réalisé par Yuto Hama et Mai Yamaguchi, et qu'un site officiel a été ouvert pour l'occasion, en japonais.

En plus de ces visuels, 18 chansons et clips vidéo vont être diffusés dans un second temps à partir du 29 septembre. Ces titres seront composés par des artistes Vocaloid dont les noms seront dévoilés le 28, inspirés par les musiques (BGM) et effets sonores (SE) de la licence. Les fans de ces deux univers ont donc de quoi être aux anges et il s'agit d'une bonne opportunité pour tous de découvrir de nouveaux artistes.

