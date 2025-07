BON PLAN : Mafia: The Old Country, où le précommander à un prix non prohibitif ?

L'actualité récente autour de Mafia: The Old Country





Annoncé l'été dernier, Mafia: The Old Country va revenir aux sources de la licence en nous faisant incarner Enzo Favara, un jeune homme qui va intégrer la famille Torrisi au début du 20e siècle. Hangar 13 est toujours aux commandes et l'a développé sous Unreal Engine 5 en utilisant notamment la technologie MetaHuman avec comme objectif de délivrer un jeu narratif linéaire, ce qui devient rare de nos jours il faut bien l'avouer. Cela se reflète sur son tarif, même s'il n'y a pas de mal à vouloir réaliser encore plus d'économies.

Où précommander Mafia: The Old Country à pas cher ?





2K Games ne compte pas ruiner les joueurs avec ce quatrième épisode faisant office de préquelle en Sicile, mais cela n'empêche pas les revendeurs d'encore plus tirer les prix vers le bas.

Pour rappel, Mafia: The Old Country sortira le 8 août 2025, sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

