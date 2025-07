Pourquoi Mafia: The Old Country a abandonné le monde ouvert ?

Un jeu Mafia qui revient aux sources





Le mois prochain sortira Mafia: The Old Country, quatrième volet de la franchise de 2K Games, mais qui se déroulera dans le passé, aux origines de mafia sicilienne. Un retour dans le passé du côté de l'histoire, mais aussi dans sa structure. Le développeur Hangar 13 a fait l'impasse sur le monde ouvert pour proposer une aventure plus linéaire et narrative.

Les deux premiers jeux vidéo Mafia avaient déjà une ville ouverte, mais en dehors des missions, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mafia 3 a totalement embrassé l'open world à la Grand Theft Auto, avec des activités secondaires à découvrir aux quatre coins de New Bordeaux. Une recette qui n'a pas plu aux joueurs, Hangar 13 a voulu revenir aux origines de la franchise.

Après avoir dévoilé une longue vidéo de gameplay de Mafia: The Old Country, IGN partage un aperçu du jeu. Le média a eu l'occasion de discuter avec les développeurs et Nick Baynes, président de Hangar 13, a dévoilé à IGN pourquoi ce nouvel opus avait abandonné le monde ouvert :

Le président de Hangar 13, Nick Baynes, a maintes fois mentionné le souhait de son équipe de voir les joueurs terminer l'histoire de cette préquelle. C'est dans cet esprit que le dernier jeu Mafia revient en arrière, tant sur le plan chronologique que dans la conception du jeu. Mafia 3, bien que très bon, était entièrement en monde ouvert et les développeurs semblent, avec le recul, partager le même sentiment que les joueurs : il ne collait tout simplement pas bien à la licence Mafia.

Le président de Hangar 13 semble ici admettre que les joueurs n'ont pas terminé Mafia 3 à cause de sa structure en monde ouvert. Difficile de dire si c'est lié, mais en effet, sur Steam, seuls 21,2 % des joueurs ont débloqué le Succès Régner ou partir, obtenu à la fin de l'aventure. Du côté de Mafia 2, dans sa première édition, 49,5 % des joueurs ont débloqué le Succès Finish him.

