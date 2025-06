TEST Manette Pro Controller pour Switch 2 : Nintendo ne joue plus

Une Pro qui entre dans la cour des grands





Dès le lancement de la Switch 1 en 2017, les Joy-Con étaient pointés du doigt pour leur petite taille, rendant les longues sessions en solo ou les soirées entre amis parfois fastidieuses, selon les jeux lancés. Le constructeur avait alors proposé la Pro Controller, une manette sans fil classique, mais efficace. 2025, rebelote avec la Switch 2 et une nouvelle manette Pro, qui gagne deux boutons et 20 € sur le prix affiché. Nous avons passé de longues journées en sa compagnie, voici notre test de la manette Pro Controller pour Switch 2.

La manette est clairement premium, bien plus que le précédent modèle.

À l’ouverture de la boîte, nous ne sommes pas surpris, Nintendo a repris les grandes lignes de la manette pour Switch 1, mais en y regardant de plus près, le constructeur a modifié et amélioré certains points. La manette Pro pour Switch 2 est intégralement composée d’un plastique mat, très similaire à celui sur les Joy-Con 2, très agréable au toucher. Un revêtement noir sur la majorité de la surface, qui ne garde pas trop les traces de doigt, mais qui vire au gris sur la tranche supérieure, où se trouvent les gâchettes et bumpers. La manette est clairement premium, bien plus que le précédent modèle, la finition est soignée, la prise en main est agréable et le poids a été allégé, c’est un régal pour les longues sessions.

En plus de l’aspect esthétique, Nintendo a apporté quelques modifications au niveau des boutons. La disposition reste la même, tout est facilement accessible, même les boutons - et +, c’est un vrai confort par rapport aux Joy-Con 2. Nous avons évidemment droit à un nouveau bouton dédié au GameChat, la nouvelle fonctionnalité sociale de la Switch 2. Un bouton situé en bas au centre de la manette. Il se fait discret, impossible de le confondre avec une autre touche et il faut vraiment y aller pour appuyer dessus involontairement.

Mais surtout, Nintendo a rendu l’activation des touches ABXY bien plus silencieuse, c’est un vrai plaisir de marteler les touches sans avoir un « clic » de plastique. Le rebond est toujours aussi bon, il n’y a rien à redire à ce sujet. Nous retrouvons également une vraie croix directionnelle, encore absente des Joy-Con 2. Pour les amateurs de jeux de combat, c’est un vrai plaisir de profiter d’une croix directionnelle et rien que pour elle, l’achat d’une manette Pro est justifié. Cependant, les fans de jeux de course vont pester, car Nintendo n’a toujours pas embarqué de gâchettes analogiques sur sa manette Pro, il faut se contenter d’une activation instantanée sur les touches ZL et ZR, c’est vraiment dommage, surtout à une époque où la DualSense de la PS5 impressionne avec ses gâchettes adaptatives.

Les joysticks n’ont quant à eux pas vraiment changé, nous retrouvons un revêtement noir mat lisse au centre, avec un anneau texturé autour du stick pour éviter que les pouces ne glissent. Ce n’est toujours pas parfait, l’anneau manque de texture ou de relief, le doigt finit par se faire la malle après quelques mouvements un peu trop intenses. Cependant, le clic des sticks (RS et LS) est un peu rigide, mais surtout, Nintendo n’a là encore pas opté pour des joysticks à effet Hall. Pourtant, le problème du magnétisme ne se pose pas ici et le drift est encore une fois à craindre après quelques années d'utilisation.

Notation Verdict 17 20