gamescom Opening Night Live 2025 : la conférence à suivre ce mardi soir, du très lourd nous est déjà promis

Date, heure et détails de l'ONL 2025





Cette semaine, la gamescom 2025 va ouvrir ses portes au Kölnmesse de Cologne du 20 au 24 août. En amont du salon qui est pour rappel accessible au public, nous allons avoir droit à de nombreuses annonces dès ce mardi avec d'un côté un Kirby Air Riders Direct faisant l'objet d'une surprise et de l'autre la gamescom Opening Night Live 2025 à 20h00, avec un pré-show dès 19h30. Pas de surprise, c'est la même chose chaque année. Pour ne pas changer, Geoff Keighley a d'ailleurs mis en ligne une bande-annonce servant à hyper l'évènement avec notamment des projets prévus pour y faire leur apparition, une belle liste ayant été communiquée récemment.

La liste des jeux qui feront une apparition durant la gamescom Opening Night Live 2025





En effet, nous savons d'ores et déjà que les productions suivantes seront présentes :

Autres annonces, teasing et possibilités





La saison 2 de la série live-action Fallout aura droit à une bande-annonce, son premier poster ayant d'ailleurs montré un panneau à l'entrée de New Vegas. Une performance musicale pour le jeu Clair Obscur: Expedition 33 sera elle effectuée sur scène par Lorien Testard et Alice Duport-Percier.

Parmi les interrogations, Hollow Knight Silksong vient immédiatement en tête, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est sa présence sur le salon avec une démo. La deuxième, c'est un tweet de Geoff Keighley qui a mis son plus beau nez rouge de clown pour teaser les fans. Le mème associé est souvent utilisé lorsque le jeu de Team Cherry est attendu à un évènement.

Cronos: The New Dawn , visible dans le trailer, il sera sur le salon et se montre durant le Future Games Show, le voir ce soir est donc aussi une possibilité.

Sonic Racing: CrossWorlds, présent dans la bande-annonce, il serait logique qu'il se montre.

L'ONL 2025 à suivre en direct





Vous pourrez visionner l'évènement via le flux vidéo ci-dessous.

