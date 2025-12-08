Shenmue 4 : après la mystérieuse vidéo, Ys Net balaye les espoirs des fans

Après des années d'attente, les joueurs ont pu découvrir Shenmue III en 2019 et ce fut la douche froide. Le jeu d'action et d'aventure, développé par Ys Net et réalisé par Yu Suzuki, n'était clairement pas à la hauteur des attentes. Le titre a écopé d'une note moyenne de 67/100 sur Metacritic, l'éditeur Deep Silver a avoué l'échec et a même vendu les droits d'édition à ININ Games. Ce dernier prépare une Enhanced Edition de Shenmue III pour PC, PS5, Switch et Xbox Series X|S.

Shenmue IV en fuite ?





Et si ININ Games avait de plus grandes ambitions pour la franchise ? Et si l'éditeur avait déjà commandé un Shenmue IV à Ys Net et Yu Suzuki ? La semaine dernière, une vidéo a tourné sur la Toile, montrant de supposées premières séquences de Shenmue IV. La vidéo reprend la recette des leaks d'antan : un écran filmé de travers, avec une caméra de piètre qualité. N'importe qui avec un smartphone moyen de gamme ferait mieux aujourd'hui.

Ys Net confirme le fake





Malgré cette réalisation plutôt grossière, Ys Net a tenu à prendre la parole pour confirmer ce que tout le monde pensait : cette vidéo de Shenmue IV est fausse. Il s'agit d'une séquence probablement réalisée à l'aide de l'IA et sans l'accord du studio. Dans son communiqué, Ys Net s'excuse auprès des fans qui ont cru à l'annonce d'un nouvel opus, mais comme son logo est présent dans la vidéo, le studio japonais envisage des actions légales.

À quand une vraie annonce de Shenmue IV ?





Alors, faut-il définitivement faire une croix sur Shenmue IV ? Sans doute pas. Le réalisateur Yu Suzuki a déjà exprimé sa volonté de faire une suite, ou plutôt une préquelle plus accessible, à l'instar de Yakuza 0. Désormais, c'est ININ Games qui a les droits de la franchise, l'éditeur va sans doute attendre de voir la réception de Shenmue III Enhanced avant de lancer la production d'un hypothétique Shenmue IV.

