Shenmue III : ININ Games récupère les droits, quel avenir pour la franchise ?

Licence emblématique de la Dreamcast de SEGA, Shenmue a fait son grand retour en 2019 avec un troisième volet, toujours conçu par Yu Suzuki et son studio Ys Net, accompagné de Neilo. Le titre n'a pas vraiment fait sensation, la faute à des mécaniques trop anciennes, mais les nostalgiques ont apprécié le retour de la licence.

Cinq ans plus tard, Shenmue III refait parler de lui. L'éditeur ININ Games annonce avoir récupéré les droits d'édition du jeu auprès de Deep Silver. Le studio rappelle au passage que la franchise célèbre ses 25 ans et il évoque l'avenir de la licence :

Chez ININ Games, nous sommes honorés de porter le flambeau de Shenmue à un moment aussi important de l'histoire de la série. Alors que nous réfléchissons à deux décennies d'innovation et de passion, nous restons déterminés à préserver et à partager le parcours de Ryo Hazuki avec les fans de longue date et les nouveaux venus. Avec ce transfert, l'histoire de Shenmue est loin d'être terminée. Nous avons des projets passionnants pour célébrer ces anniversaires, en veillant à ce que cette série bien-aimée continue de prospérer et d'inspirer. Gardez un œil sur les annonces à venir alors que nous dévoilons notre vision de la prochaine phase de l'héritage de Shenmue.

Il faut se contenter de ça pour le moment, mais la licence Shenmue devrait continuer de passionner les fans. Pour rappel, ININ Games a déjà collaboré avec Yu Suzuki et Ys Net pour Air Twister, qu'il a édité et distribué sur ordinateurs et consoles. Espérons que le studio ne réitère pas les erreurs de Deep Silver, qui s'était mis de nombreux joueurs à dos avec l'exclusivité Epic Games Store de Shenmue III.

Si vous n'avez pas encore fait le jeu, Shenmue III est disponible à partir de 1,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.