Resident Evil Requiem : une date pour la prochaine bande-annonce, c'est pour bientôt !

Tous les fans d'horreur attendent avec impatience de nouvelles informations sur Resident Evil Requiem, le neuvième opus principal de la saga. Capcom a officialisé son survival-horror à la fin du Summer Game Fest Live 2025 avec une alléchante bande-annonce présentant Grace Ashcroft et la ville de Raccoon City, en ruines. Le titre a refait une apparition bien trop brève pendant le Capcom Spotlight, mais les joueurs attendent surtout un évènement imminent : la gamescom 2025.

Resident Evil Requiem sera-t-il jouable à la gamescom ?





Dès l'officialisation du jeu, Capcom avait annoncé que Resident Evil Requiem sera jouable à la gamescom 2025, les visiteurs du salon allemand vont pouvoir mettre les mains sur le titre dans quelques jours, (sans doute via la séquence à l'hôtel Wrenwood) de quoi rendre jaloux les joueurs. Fort heureusement, les internautes vont pouvoir revoir Resident Evil Requiem depuis leur écran.

À quand la prochaine vidéo de Resident Evil Requiem ?





Geoff Keighley, qui organise et présente la cérémonie d'ouverture du salon de Cologne, annonce qu'une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem sera diffusée pendant la gamescom: Opening Night Live 2025. La cérémonie se tiendra pour rappel le 19 août prochain, à partir de 20h00.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





Nous savons déjà que la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, Capcom pourrait profiter de l'évènement pour lancer les précommandes et dévoiler une inévitable Collector's Edition. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout cela. En attendant, vous pouvez retrouver Resident Evil 2 Remake à petit prix.

