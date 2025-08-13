Resident Evil Requiem : une date pour la prochaine bande-annonce, c'est pour bientôt !par Amaury M.
Sans trop de surprise, le prochain survival-horror de Capcom fera une apparition pendant la cérémonie d'ouverture d'un salon majeur.
Tous les fans d'horreur attendent avec impatience de nouvelles informations sur Resident Evil Requiem, le neuvième opus principal de la saga. Capcom a officialisé son survival-horror à la fin du Summer Game Fest Live 2025 avec une alléchante bande-annonce présentant Grace Ashcroft et la ville de Raccoon City, en ruines. Le titre a refait une apparition bien trop brève pendant le Capcom Spotlight, mais les joueurs attendent surtout un évènement imminent : la gamescom 2025.
Resident Evil Requiem sera-t-il jouable à la gamescom ?
Dès l'officialisation du jeu, Capcom avait annoncé que Resident Evil Requiem sera jouable à la gamescom 2025, les visiteurs du salon allemand vont pouvoir mettre les mains sur le titre dans quelques jours, (sans doute via la séquence à l'hôtel Wrenwood) de quoi rendre jaloux les joueurs. Fort heureusement, les internautes vont pouvoir revoir Resident Evil Requiem depuis leur écran.
À quand la prochaine vidéo de Resident Evil Requiem ?
Geoff Keighley, qui organise et présente la cérémonie d'ouverture du salon de Cologne, annonce qu'une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem sera diffusée pendant la gamescom: Opening Night Live 2025. La cérémonie se tiendra pour rappel le 19 août prochain, à partir de 20h00.
Quand sortira Resident Evil Requiem ?
Nous savons déjà que la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, Capcom pourrait profiter de l'évènement pour lancer les précommandes et dévoiler une inévitable Collector's Edition. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout cela. En attendant, vous pouvez retrouver Resident Evil 2 Remake à petit prix.
|
Rédacteur - Testeur
Clint008