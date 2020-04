Resident Evil 3 : une bande-annonce de lancement allant à l'essentiel, une date et des visuels pour l'arrivée de Jill Valentine dans Resistance

Si bien des joueurs ont pu recevoir leur exemplaire physique avec de l'avance, c'est bien ce 3 avril 2020 que sort officiellement Resident Evil 3, remake du jeu de 1999 alors sous-titré Nemesis. Les rédactions du monde entier ont rendu leur verdict et c'est désormais au tour de Capcom de diffuser une bien courte bande-annonce de lancement :

Bon, rien de neuf à l'horizon, ces quelques plans sont juste là pour nous rappeler que le survival-horror met en scène Jill Valentine et Carlos Oliveira dans les rues de Racoon City, alors que le terrible Nemesis et des hordes de zombies en tout genre rodent. Le seul élément d'intérêt se trouve à la toute fin, car nous y découvrons la date d'arrivée de l'héroïne dans le jeu multijoueur en 4v1 Resident Evil Resistance inclus d'office. Jill sera comme prévu ajoutée en tant que Survivante via une mise à jour gratuite, qui prend donc désormais date pour le 17 avril. Capcom en profite au passage en déclarant que davantage d'informations seront données sur cette expérience inédite prochainement, de quoi espérer d'autres ajouts encore non dévoilés. Deux images de la belle dans ce mode accompagnent également le communiqué.

