Resident Evil 3 : bande-annonce spéciale et arrivée dans Resistance pour Jill, des images sanglantes dévoilées

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de pouvoir mettre la main de Resident Evil 3 (enfin, sauf pour ceux en possession de copies déjà dans la nature). Alors forcément, les joueurs sont plus qu'impatients de retrouver Jill Valentine et Carlos Oliveira sur consoles modernes.



Histoire de donner du grain à moudre à la communauté, Capcom a dévoilé une nouvelle salve d'images inédites, en exclusivité chez Game Informer. Au programme de ces visuels à retrouver en page suivante, des mutants, du sang, des locaux sombres et des graphismes de haute volée, bref, un beau condensé de ce qui nous attend la semaine prochaine. Et nous avons même droit à un face à face entre l'héroïne et Nemesis, le grand méchant qui sera un danger permanent et sera souvent à notre poursuite, ce qui n'annonce forcément rien de bon.

Et l'éditeur ne s'arrête pas là, car il dévoile sinon une bande-annonce inédite justement centrée sur Jil Valentine. D'ailleurs, petite nouvelle : elle intégrera la liste des personnages jouables de Resident Evil Resistance, le mode multijoueur, à l'occasion d'une future mise à jour.

Patience, vous pourrez vous aussi vivre le grand frisson de Resident Evil 3 à compter du 3 avril 2020, date de sortie officielle du titre sur PC, PS4 et Xbox One.

