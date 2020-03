Resident Evil 3 : la date de sortie maintenue malgré le COVID-19, mais des soucis à prévoir pour la version physique

Les mesures gouvernementales pour limiter la propagation du COVID-19 ont entraîné un ralentissement de l'activité commerciale générale, et des soucis pour le transport et les livraisons de tous les biens. Forcément, cela concerne aussi les consoles et les jeux vidéo.

Square Enix a déjà prévenu ses fans qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement pour son Final Fantasy VII Remake, mais qu'il maintenait son lancement le mois prochain, alors que l'édition numérique sera bien à l'heure. Resident Evil 3 se retrouve dans une situation similaire, et Capcom a donc tenu à faire un communiqué similaire pour rassurer les joueurs.

Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus (COVID-19) a un impact global, les gouvernements européens ont instauré diverses restrictions pour empêcher toute propagation additionnelle. Bien que la date de sortie mondiale de Resident Evil 3 reste le 3 avril 2020, certains marchés européens pourraient connaitre des décalages de livraison ou de disponibilité du jeu. Nous suivons de près les réglementations officielles afin d'accorder la priorité à la sécurité de nos fans, de nos employés et de nos partenaires. C'est pourquoi nous communiquons fréquemment avec nos partenaires locaux de distribution et de vente sur chaque marché afin de rendre les jeux disponibles selon les conditions d'importation locales. Veuillez vous adresser à vos revendeurs locaux pour obtenir de plus amples informations sur les commandes individuelles et la disponibilité des versions physiques de Resident Evil 3. Nous ferons le maximum pour vous tenir informés autant que possible de l'évolution de situation. Merci de votre compréhension. Nous espérons que vos proches et vous vous portez bien et que vous êtes à l'abri.

Le topo est clair : oui, la date de sortie de Resident Evil 3, c'est toujours pour le 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et vous pourrez l'obtenir dès vendredi de la semaine prochaine au format numérique. En revanche, même si Capcom met tout en place pour que les revendeurs soient capables de vendre ou livrer le jeu à cette date, d'éventuels retards de disponibilité sont à prévoir pour la version physique. Si vous voulez être assurés de jouer à Resident Evil 3 dès le jour J, pensez donc à prendre vos dispositions, ou au moins à contacter votre fournisseur habituel s'il est encore actif.

