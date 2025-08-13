Football Manager 26 se dévoile avec un premier teaser

Football Manager 2025 oublié, FM 26 officialisé





En septembre 2024, SEGA et Sports Interactive dévoilaient Football Manager 2025, leur jeu de gestion annuel dans le milieu du foot. Un titre alors attendu en novembre dernier, mais les studios ont finalement annoncé un gros report... puis l'annulation pure et simple de cet épisode. SEGA et Sports Interactive expliquaient alors avoir rencontré des problèmes majeurs pendant le développement, ils ont préféré faire l'impasse sur FM 25 afin de se focaliser sur Football Manager 26, qui est aujourd'hui officialisé en vidéo :

Un peu de gameplay sous Unity pour Football Manager 26





Pour l'instant, il faut se contenter de ce court teaser, avec des séquences de gameplay sous Unity et des images réelles, nous plongeant dans l'ambiance d'un jour de match de Premier League. Les développeurs affirment font déjà saliver les fans :

FM26 promet de propulser les joueurs dans une aventure permettant de façonner son destin footballistique avec notre expérience Football Manager la plus immersive et la plus riche visuellement à ce jour. Tout le potentiel de création d’histoires est redéfini alors que les joueurs se rapprocheront toujours plus du cœur du beau jeu.

Les studios rajoutent que « ce n’est que le tout début », il faudra patienter pour en apprendre avantage sur ce Football Manager 26, évidemment très attendu par les fans de la franchise. De son côté, Electronic Arts prépare EA SPORTS FC 26, que vous pouvez précommander via notre guide d'achat.

Lire aussi : SEGA Football Club Champions 2025 : à défaut d'un FM 25, les amateurs de gestion vont avoir un nouveau SakaTsuku