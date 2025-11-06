Football Manager 26 est disponible, mais les notes ne sont pas bonnes

Il est temps pour les entraîneurs du monde entier de changer la donne, Football Manager 26 est désormais disponible et jouable sur les plateformes concernées. FM26 sur PC et Mac est disponible au téléchargement et jouable sur Steam, Epic Games Store, Microsoft Store et Xbox Game Pass. Ceux qui ont joué à la bêta FM26 en accès avancé sur Steam et Epic peuvent facilement continuer leur progression vers la gloire footballistique.

« Le football appartient aux joueurs »





Dernier titre en date de la série légendaire de Sports Interactive et SEGA, FM26 pose de nouvelles bases pour aider les aficionados à façonner leur destin footballistique avec une kyrielle de nouvelles améliorations qui sauront ravir l’imagination des fans. Dans FM26, le football appartient aux joueurs. La détermination et la volonté de l’emporter sont au cœur de la bande-annonce de lancement de FM26 ; les joueurs n’ont pas à attendre que le football crée ces moments magiques, ils peuvent désormais les façonner et écrire des épopées qui resteront gravées dans les mémoires longtemps après le coup de sifflet final.

Ce sentiment est sublimé en mélangeant le monde réel et celui du jeu avec des talents et partenariats de premier plan, comme avec Vitinha, joueur du Paris Saint Germain et vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, ou avec le jeune prodige portugais, Rodrigo Mora, ainsi qu’avec les stars des équipes premières des clubs partenaires de Football Manager, Manchester City et Brighton & Hove Albion. Les vedettes de Manchester City Women, Lauren Hemp, Yui Hasegawa et Laila Ouahabi, sont également à l’honneur pour célébrer les débuts du football féminin dans FM26 sur toutes les plateformes. Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive a déclaré :

Le lancement de FM26 marque le début d’une nouvelle ère pour nos jeux. FM26 a établi un nouveau record de préachats pour la série avec plus de 100 000 personnes jouant au jeu dès les 45 premières minutes de disponibilité de la Bêta en accès avancé. Depuis lors, nous avons eu le plaisir de voir plus de 200 000 joueurs chaque jour. Maintenant que l’édition de cette année est désormais disponible à travers plusieurs plateformes, nous allons continuer à développer et améliorer le titre tout en posant les fondations des 20 à 30 prochaines années pour le studio.

Football Manager 26 aussi sur consoles





Les fans se sentiront toujours plus proches de chaque phase de jeu cruciale dans Football Manager 26 Console, désormais disponible sur Xbox et PS5. FM26 Console est également disponible via Xbox Game Pass, ce qui veut dire que les abonnés peuvent commencer leurs carrières sans aucun coût supplémentaire.

FM26 a droit à sa version pour mobiles





Proposant des commandes fluides, une navigation intuitive à travers tous les dispositifs Apple, de l’iPhone à l’iPad en passant par le Mac et l’Apple TV, Football Manager 26 Touch est désormais disponible sur Apple Arcade. Si vous avez déjà dominé les pelouses dans FM24 Touch, vous pouvez désormais simplement mettre à jour votre jeu pour tirer pleinement avantage de tous les ajouts majeurs de cette saison.

Football Manager 26 Mobile, le seul titre de la gamme à ne pas basculer sur Unity à l’heure actuelle, est de nouveau disponible exclusivement pour les abonnés Netflix. FM26 Mobile combine des sensations rétro à une multitude de nouveaux ajouts pour apporter tous les frissons de la gestion footballistique au bout de vos doigts.

Quand sortira Football Manager 26 sur Switch ?





FM26 Touch sur Nintendo Switch viendra compléter l’effectif cette saison avec sa sortie en numérique à partir du 4 décembre.

Un Football Manager qui déçoit les fans





Malgré un gros report pour peaufiner le jeu, Football Manager 26 n'arrive pas à séduire les fans de la franchise. Le jeu de gestion a des évaluations « plutôt négatives » sur Steam, tandis que sur Metacritic, il écope d'une note moyenne de 72/100 de la part de la presse spécialisée et de 2,2/10 pour les joueurs ! Nous sommes loin des 84/100 et 7,3/10 de Football Manager 24...

Les plus passionnés peuvent quand même acheter Football Manager 26 à 53,99 € sur Gamesplanet.