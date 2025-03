Assassin's Creed Shadows : Projets, récompenses et Archives de lore, tout ce qu'il faut savoir sur l'Animus Hub

Cela fait quelques jours qu'Ubisoft a enfin lancé Assassin's Creed Shadows, un 14e épisode principal de sa célèbre licence nous entraînant dans le Japon féodal en 1579 et les années suivantes aux commandes de la shinobi Naoe et du samouraï Yasuke. Ce nouvel épisode marque les débuts de l'Animus Hub, qui a pour vocation de réunir en une seule interface tous les jeux à venir, ainsi que ceux déjà parus depuis Origins, qualifiés de « deuxième génération » par l'éditeur. Certains éléments dépassent donc le simple cadre du dernier opus et vont donc nous intéresser ici, en plus d'une présentation détaillée de sa forme actuelle. En effet, l'éditeur a des plans pour sa plateforme et compte l'étoffer avec le temps avec des fonctionnalités et du contenu, en plus de développer la nouvelle intrigue mise en place, aussi vague et infime soit-elle à présent. Pour commencer, elle est directement intégrée au jeu, ne nécessitant aucune application séparée. Ensuite, sachez qu'il est possible d'y accéder en étant hors ligne, même si un message d'erreur « ANIMUS-7-00076 » s'affiche alors. Même à l'avenir si les serveurs doivent fermer, Assassin's Creed Shadows pourra donc toujours être lancé et restera pleinement jouable.

L'interface se veut être très sobre avec des logos aux formes assez brutes, dans la veine de celui d'Abstergo, mais avec une esthétique cybernétique en y regardant de plus près. En lançant le jeu, nous arrivons directement sur le menu des Mémoires et plus précisément sur celle liée à Naoe et Yasuke, dont les apparences en mouvement reflètent la personnalisation de notre sauvegarde la plus récente. De ce côté, c'est clairement une réussite, même si nous regrettons le manque d'un écran titre sur lequel rester de longues minutes à écouter le thème principal. Pour les autres époques, il faut se contenter d'illustrations fixes (avec un même fond changeant juste de couleur), mais qui varient régulièrement dans le cas de Kassandra / Alexios et Eivor (homme ou femme).

En sélectionnant ces anciennes mémoires, un résumé de la période historique nous est donné et des éléments promotionnels bien réels (DLC et autres initiatives d'Ubisoft) sont présents sur la droite à l'instar des menus principaux de ces productions. Il nous est alors proposé de les lancer. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, un compte à rebours nous avertit que le jeu en question va s'ouvrir, qu'il faut évidemment posséder et avoir installé sur notre console ou PC. Dans le cas d'une version physique, il nous est demandé d'insérer le disque. Le reste est en l'état et pour revenir au hub, il faut donc relancer Assassin's Creed Shadows. Bref, ce n'est pas très utile pour eux. À l'avenir, l'interconnectivité devrait permettre de passer d'une expérience à une autre de manière bien plus douce, mais il est appréciable de voir ces titres encore assez récents être mis en avant de la sorte.

Sur la gauche, la frise chronologique présente d'autres dates qui peuvent laisser songeur, dont certaines n'apparaissant que brièvement. Une partie d'entre elles nous est familière, puisqu'elles marquent le début des précédents jeux principaux de la licence. Pour le reste, nous avons indiqué des évènements pouvant être en lien avec les jeux lorsque c'était possible. Il ne serait pas surprenant qu'au moins l'une d'elles soit un teasing lié à un futur projet, 1616 étant par exemple proche de la période supposée pour Codename Hexe.

551 AEC : année de naissance de Confucius / Kong Fuzi

431 AEC : Odyssey – Grèce antique (Alexios et Kassandra)

221 AEC

100 AEC : année de naissance de Jules César, Père de la Sagesse

49 AEC : Origins – Égypte ancienne (Bayek)

0 EC

121 EC

325 EC

406 EC

800 EC

861 EC : Mirage – Âge d'or de Bagdad (Basim)

872 EC : Valhalla – Ère viking (Eivor)

1066 EC

1191 EC : AC (Altaïr)

1215 EC

1347 EC

1453 EC : Conquête de Constantinople par Mehmet II à l'aide d'une Pomme d'Eden

1476 EC : ACII (Ezio)

1558 EC : Assassinat de Marie Ire par la Confrérie

1579 EC : Shadows – Japon féodal (Naoe et Yasuke)

1616 EC

1715 EC : Black Flag (Edward) – Un remake serait prévu.

1754 EC : ACIII (Haytham puis Connor)

1789 EC : Unity (Arno)

1868 EC : Syndicate (Evie et Jacob)

Les trois autres sections nécessitent quant à elles une connexion Internet, à commencer par les Projets, qui fonctionnent à la manière des Battle Pass avec des récompenses à débloquer via une monnaie virtuelle à gagner. Notez que tout est gratuit, encore heureux, puisque hormis quelques équipements, cela n'a rien d'incroyable.

Trois emplacements sont visibles, mais seuls deux Projets peuvent actuellement être complétés, L'héritage et Éveil. À tout moment, nous pouvons changer celui qui est actif, aucune trace de FOMO ne pointant à l'horizon. En revanche, la progression est liée à une contrainte temporelle (time-gated comme diraient les anglophones). Les Fragments de données nécessaires ne peuvent être obtenus qu'en complétant les Anomalies dans Assassin's Creed Shadows, limitées à quatre par semaine avec un reset le jeudi à 16h00 depuis le passage à l'heure d'été. Les objectifs sont simples pour la plupart et ne demanderont pas un fort investissement au-delà d'avoir bien progressé en jeu. Depuis que nous y avons accès, ils rapportent chacun entre 600 et 800 Fragments de données, sachant qu'il en faut à priori 600 pour chaque récompense. Si nous n'en sommes pas certains, c'est parce que seule la quantité nécessaire pour acquérir la suivante est indiquée, un élément qu'il serait bon de revoir.

Sachant qu'il y a 21 récompenses par Projet, il y a donc de quoi occuper les joueurs une dizaine de semaines, donc n'attendez rien d'inédit avant au minimum la fin du mois de mai. Parmi elles, nous retrouvons de l'Or, un matériau rare et bien utile à ne pas gaspiller, des équipements « céruléens » pour les deux personnages, des Clés et des fichiers de lore. Leur répartition fait qu'au moins un de ces derniers tombe chaque semaine, ce qui est plutôt bien vu. Vous trouverez la liste détaillée en page suivante, que nous actualiserons avec les noms des documents une fois débloqués.

Mais à quoi servent ces Clés ? Eh bien, à s'offrir certains articles dans la section Échange. Il s'agit d'un équivalent à la boutique de Reda (Origins et Valhalla) et à l'Oikos des concurrents olympiques de Sargon dans Odyssey, cette monnaie remplaçant ainsi les Coffres Heka (supprimés début 2024), l'Orichalque et l'Opale. Une sélection de quatre éléments est proposée chaque semaine, tandis que deux autres sont en rotation chaque jour. Le seul autre moyen de les obtenir est via la boutique contre des Crédits Helix, les microtransactions étant évidemment toujours de la partie et totalement optionnelles. Il est possible de trouver ces Clés à travers la carte du Japon par paquet de 30 unités, mais nous ne savons pas s'il s'agit de collectibles fixes en quantité finie ou qui apparaissent aléatoirement. Ce qui est sûr, c'est qu'Ubisoft a rendu le farm de cette monnaie impossible et qu'il va falloir bien réfléchir avant d'en dépenser.

Enfin, les Archives regroupent le lore « moderne » accumulé, que ce soient les textes écrits des Projets, la vidéo d'introduction de l'Animus EGO ou les audios des Failles liées à la progression de l'intrigue de Shadows. Ces deux derniers éléments sont regroupés dans L'appel. Bon, clairement, les développeurs ont une grosse marge de progression en termes d'interface... La vidéo est par exemple en tout petit au centre de l'écran, pourquoi ? Aucun bouton de pause n'est inclus et il est dommage que les Failles ne soient pas reprises telles qu'elles apparaissent en jeu (surtout la dernière à vrai dire) en se contentant des dialogues (monologues en majorité). Le seul bon point est de permettre de les écouter en différentes langues, mais il faut au préalable avoir désactivé le mode Immersif. Enfin, un bug fait qu'actuellement l'un des personnages de la Faille 3 n'a pas sa piste audio alors que tout allait bien dans Shadows. Clairement, cet Animus Hub est perfectible, au-delà de l'intérêt desdits éléments de lore, qui pour le moment nous laissent très perplexe.

Au passage, l'introduction façon Saut de la foi que vous pouvez revoir ci-dessous n'est jouée que la première fois que le jeu est lancé, c'est un peu dommage même si cela fait gagner du temps.

