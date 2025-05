Assassin's Creed Shadows améliore son parkour et propose à nouveau du contenu gratuit avec la mise à jour 1.0.5

Ce mardi, Ubisoft a déployé la mise à jour 1.0.5 d'Assassin's Creed Shadows comme annoncé plus tôt dans le mois, avec là encore de nombreux correctifs et plusieurs nouveautés dans le cadre du contenu post-lancement. Après l'actualisation du Codex (le souci que nous avions relevé a été corrigé, la section ayant juste été retirée) et plusieurs quêtes liées à Luis Frois via la version 1.0.4, quoi de neuf pour cette fois ?

La Title Update 1.0.5 sera disponible dès demain à 14h !



???? Améliorations du parkour

???? Nouvelles options pour le Photo Mode

✅ Corrections de bugs sur les différentes plateformes pic.twitter.com/ex4sQvU1ag — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) May 26, 2025

Eh bien, comme prévu, une collaboration avec Dead by Daylight a donc été ajoutée pour l'occasion, prenant plusieurs formes et que nous avons détaillé dans un article dédié. Plus étonnant, il y a aussi un élément de Balatro qui s'est invité dans l'Animus, sur lequel nous reviendrons. Et côté gameplay, les améliorations du parkour promises sont donc là, qui de prime abord ne vont pas spécialement modifier notre manière de jouer, à voir ce qu'en feront les experts des acrobaties. Par contre, les changements apportés à l'économie du jeu ne sont clairement pas en faveur des joueurs... Est-ce là une tentative pas du tout discrète de pousser l'usage de microtransactions auprès des plus vulnérables à ce genre de tactique ? En effet, il existe un pack faisant gagner 50 % de Mon et d'XP à vie sur le jeu qui comme par hasard est mis en avant dans le menu (voir la capture d'écran ci-dessous).

Vous trouverez ci-dessous notre traduction du changelog de cette mise à jour 1.0.5.

Taille du patch PS5 : 3,303 Go

Xbox Series X|S : 19 Go

MAC: 9 Go

PC: 13 Go

Steam: 4,3 Go POINTS CLÉS DU PATCH DÉVEROUILLAGE DE LA QUÊTE LAISSÉ POUR COMPTE Avec cette mise à jour, tous les joueurs auront accès à la quête bonus de précommande Laissé pour compte. Aidez un chien fidèle à venger son défunt maître et débloquez Tsuki-maru comme animal de compagnie à placer dans votre Repaire. La quête est disponible en début de partie, après avoir complété L'étincelle. Elle se trouve au temple Tennoji, près d'Osaka. COLLABORATIONS SPÉCIALES Évènement Dead By Daylight Nous sommes ravis de dévoiler notre première collaboration spéciale avec ce nouvel évènement Dead by Daylight qui arrive dans Assassin's Creed Shadows. Alors que les villageois disparaissent, Naoe soupçonne une étrange présence qui attaque les habitants de Harima. Pour réussir, vous devrez maîtriser des mécanismes uniques et affronter une redoutable menace d'un autre monde... Cet évènement propose une nouvelle quête gratuite accessible depuis le Repaire après avoir débloqué Yasuke comme personnage jouable. Une fois l'évènement terminé, vous recevrez une babiole et une bannière gratuites. Vous pourrez également personnaliser davantage vos deux personnages grâce à un pack inspiré de Dead by Daylight disponible dans la boutique, comprenant des tenues, des armes, des babioles et la possibilité de chevaucher dans l'ombre avec nul autre que le fidèle destrier Maurice. Babiole et Amulette Balatro Nous ajoutons également une nouvelle babiole pour Naoe et une amulette pour Yasuke, Bonne pioche, directement inspirée de Balatro. Ces nouveaux objets possèdent un atout légendaire qui vous permet de déclencher un effet d'affliction aléatoire sur les combos. Maintenant... vous allez devoir collaborer pour trouver comment l'obtenir ! AMÉLIORATIONS DU PARKOUR L'équipe a préparé de nombreuses améliorations liées aux mécaniques de parkour. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos joueurs de parkour pour leurs retours constants depuis le lancement. Voici les principaux changements : Nouveau saut vertical Nous ajoutons une toute nouvelle interaction de parkour permettant à Naoe et Yasuke de sauter et de s'agripper à n'importe quel rebord, auvent ou surplomb à leur portée, réduisant ainsi le besoin de courir verticalement sur les murs. Pour la déclencher, appuyez simplement sur le bouton de saut à l'approche des surplombs inférieurs et votre personnage effectuera le saut. Verrouillage du sprint Tant que les entrées de commandes directionnelles sont maintenues, le sprint ne se désengage plus lors de l'utilisation de la Course libre vers le haut et le bas. Éjections latérales et arrière améliorées Nous avons également amélioré la distance et la hauteur des éjections latérales et arrière, privilégiant les réceptions à pied plutôt qu'avec les mains. Cela inclut de nouvelles animations pour Naoe lors des éjections latérales avec prise de hauteur, augmentant ainsi sa capacité à rester en hauteur pendant le parkour. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU MODE PHOTO Le mode Photo bénéficie de sa plus importante mise à jour pour un jeu Assassin's Creed, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour mieux personnaliser vos clichés et capturer au mieux la beauté du Japon féodal. Ces options incluent : Changer l'heure de la journée ;

Jouer avec de nombreuses poses et expressions faciales ;

Activer/désactiver le couvre-chef ;

Écoutez de la musique pendant la retouche de vos photos ;

Teinte des stickers ;

Nouveaux cadres de personnalisation ;

Enregistrer les filtres personnalisés ;

Réinitialiser un seul paramètre ;

Régler la vitesse de la caméra ;

Mode aperçu amélioré ;

Plein écran (PC uniquement). LISTE DES CORRECTIONS DE BUGS GÉNÉRAL

Correction d'un problème où les joueurs avaient une notification persistante de nouvel objet dans leur inventaire.

Correction d'un problème où certains joueurs recevaient une nouvelle sauvegarde au niveau 60, avec l'équipement et tous les objectifs découverts.

Correction d'un problème où l'avertissement de désynchronisation pour avoir « tué des civils » apparaissait sans raison.

Correction d'un problème où le fait de séduire Dame Oichi avant de séduire Rin pouvait entraîner une rupture.

Correction de divers problèmes de localisation. ÉQUILIBRAGE Correction d'un problème où le Samouraï Daishō et le Rōnin donnaient parfois une quantité extrêmement élevée de Mon, quel que soit leur niveau, ce qui décourageait les autres méthodes d'obtention de Mon.

Nous avons également partiellement rééquilibré l'économie des Mon afin d'encourager l'exploration du monde et les activités de jeu permettant d'obtenir des matériaux d'artisanat et des ressources de Repaire plutôt que de les acheter auprès des marchands.

Pour y parvenir, nous avons augmenté le coût des matériaux d'artisanat et des ressources de Repaire vendus par les marchands et réduit la quantité disponible chaque saison pour chaque marchand.

Si vous souhaitez toujours les acheter, nous avons augmenté la quantité de Mon obtenue en terminant des contrats. MONDE Correction d'un problème où Yagoro se retrouvait coincé dans un Kofun et ne pouvait pas retourner au Repaire.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester coincés à l'intérieur du chantier du château d'Osaka. QUÊTES Correction d'un problème empêchant les joueurs de quitter la quête Vision des royaumes s'ils sélectionnaient « Retourner aux Mémoires » et chargeaient leur progression depuis le menu Mémoires de l'Animus.

Correction d'un problème où quitter la quête Nobutsuna sensei faisait que Yasuke était alors bloqué dans le flashback.

Correction d'un problème empêchant Yaya de rejoindre La Ligue après avoir été recrutée.

Correction de problèmes de progression dans la quête Confrontation à Sakamoto survenant si Katsuhime était déjà décédée.

Correction d'un problème empêchant la traque du fauteur de troubles dans la quête Réveil brutal.

Correction d'un problème empêchant l'obtention de Narezushi auprès des marchands dans la quête Réflexion culinaire (qui demande de trouver des spécialités locales, NDLR).

Correction d'un problème empêchant les joueurs de parler à Hattori Hanzo dans la quête Loups et renards.

Correction d'un problème empêchant la progression dans Un étrange invité.

Correction d'un problème où la quête Missive perdue ne pouvait être complétée en raison de l'impossibilité de récupérer la lettre.

Correction d'un problème de plantage du jeu pendant la quête Le temple du cavalier.

Correction d'un problème dans la quête Le journal de dame Rokkaku où la lettre de Katsuhime disparaissait parfois.

Correction d'un problème où le jeu croyait à tort que Katsuhime était morte et où les joueurs ne pouvaient pas terminer la quête Le journal de dame Rokkaku.

Correction d'un problème empêchant de compléter la quête Le journal de dame Rokkaku, car Naoe et Katsuhime étaient attachées à l'eau environnante.

Correction d'un problème empêchant de compléter la quête Le journal de dame Rokkaku car Katsuhime était tombée à l'eau et nageait jusqu'au rivage. DISCRÉTION Correction d'un problème où l'effet de la Clochette de shinobi était bloqué par la ligne de vue des PNJ. COMBAT

Correction d'un problème où les gravures d'accumulation d'afflictions de +600 % étaient une erreur de texte. Ce problème a été corrigé pour refléter le montant réel d'accumulation de 6 %. VISUELS ET GRAPHISMES

Correction de problèmes visuels.

Correction de problèmes empêchant les montures Kaen et Sekiryū de rentrer complètement dans les écuries.

Correction d'un problème visuel avec l'armure Samouraï daimyo.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient parfois voir un PNJ géant en ville. REPAIRE Amélioration de la stabilité du Repaire hautement personnalisé.

Correction d'un problème empêchant parfois les joueurs d'interagir avec Gennojo dans le repaire. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES AUX PLATEFORMES XBOX

Correction d'un problème de chargement indéfini du gamertag dans la miniature des images du mode Photo sur la carte du monde.

Correction de problèmes de saisie à la souris et au clavier.

Rétablissement du mode de performance Équilibré, absent sur Xbox Series X après la mise à jour 1.0.4.

REMARQUE : le mode Performances équilibrées nécessite une configuration appropriée avec un écran 120, 144, 165 ou 240 Hz.

