ROG Xbox Ally : la date de sortie et les prix ont fuité !

Les ROG Xbox Ally, des consoles portables Microsoft made in ASUS





Depuis des mois, les rumeurs autour d'une console portable conçue par Microsoft vont bon train. Finalement, lors du Xbox Games Showcase 2025, le constructeur a officialisé deux ROG Xbox Ally conçues par ASUS, dont un modèle X équipé d'un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme avec 24 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Si la fiche technique est déjà bien détaillée, il reste encore deux inconnues : la date de sortie et les prix.

Combien coûteront les ROG Xbox Ally ?





Aujourd'hui, billbil-kun dévoile de nouvelles informations officieuses sur Dealabs. Selon ses sources, la ROG Xbox Ally serait vendue 599 €, tandis que la ROG Xbox Ally X coûterait 899 €. Des montants qui avaient déjà été affichés par la boutique officielle du constructeur ASUS dans la page des produits Google, il y a donc de très fortes chances que ces prix soient les bons.

D'après billbil-kun, les précommandes seraient lancées le mercredi 20 août 2025, pendant la gamescom (où seront présentées les consoles portables, avec Hollow Knight: Silksong). En France, les ROG Xbox Ally devraient être disponibles chez Amazon, Micromania, Boulanger « et bien d'autres » selon l'insider. En clair, les consoles ne seront pas exclusives au Microsoft Store.

Quand sortiront les ROG Xbox Ally ?





Enfin, selon les informations de billbil-kun, la date de sortie des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X serait fixée au 16 octobre 2025. Une date qui concerne uniquement l'Europe, reste à savoir si les consoles arriveront le même jour dans le reste du monde. Là encore, cela correspond à l'information partagée précédemment par eXtas1s, qui évoquait un lancement en octobre, sans plus de précisions.

Pour rappel, Microsoft présentera une émission en direct de la gamescom le 20 août à 15h00, le constructeur devait officialiser les prix et la date de sortie des ROG Xbox Ally à ce moment-là et lancer les précommandes dans la foulée.

En attendant l'officialisation, vous pouvez retrouver des jeux PC en promotion sur Gamesplanet.