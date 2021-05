The Ascent : date de sortie et prix pour l'Action-RPG cyberpunk exclusif à Xbox, inclus dans le Game Pass

Les jeux dans des univers cyberpunk sont légion, mais ils n'ont pas tous le même traitement du genre. Ce sera le cas de The Ascent, le premier jeu de Neon Giant Games édité par Curve Digital. Jouable en solo comme en coopération jusqu'à 4, il sera articulé autour d'un gameplay action-shooter avec des mécaniques de RPG, pour des séquences d'action nerveuses et explosives en vue du dessus.

Le titre s'est fait remarquer par le passé grâce aux coups de projecteurs que lui a offerts Xbox : il est en effet prévu en exclusivité sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC via Steam, et sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement. Bande-annonce à l'appui, nous apprenons désormais sa date de sortie : ce sera pour le 29 juillet 2021, au format numérique et au prix de 29,99 €. Bon, pour ceux qui l'avaient vu, il s'agit à peu de choses près du même trailer que celui diffusé lors du dernier show ID@Xbox.

Bienvenue dans l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures venues des quatre coins de la galaxie. Vous incarnez un simple travailleur, réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris dans un tourbillon d'événements catastrophiques : le groupe The Ascent s'effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes, et embarquez alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé.

Maintenant, vous êtes fins prêts à accueillir The Ascent sur votre PC ou votre console. Vous pouvez sinon vous procurer une Xbox Series S à partir de 299,99 € sur Amazon.fr.