Shenmue III Enhanced annoncé avec de grosses améliorations

Shenmue III n'a clairement pas rencontré le succès attendu par Ys Net et son concepteur Yu Suzuki. Le titre a écopé d'une note de 67/100 sur Metacritic et l'éditeur Deep Silver avait annoncé des ventes inférieures à ses attentes. Mais voilà qu'ININ Games a récupéré les droits d'édition de Shenmue III en novembre dernier et nous savons enfin ce qu'il compte en faire.

Shenmue III de retour dans une version Enhanced





ININ Games et Yu Suzuki dévoilent aujourd'hui Shenmue III Enhanced, une version améliorée pour consoles de dernière génération. Le jeu bénéficiera d'améliorations graphiques et techniques sur les plateformes du moment, voici à quoi il faut s'attendre :

Graphismes et performances améliorés – Textures plus nettes, détails plus riches, temps de chargement plus rapides et gameplay plus fluide.

– Textures plus nettes, détails plus riches, temps de chargement plus rapides et gameplay plus fluide. Amélioration des textures 4K – Environnements et personnages plus raffinés et plus détaillés.

– Environnements et personnages plus raffinés et plus détaillés. Prise en charge DLSS/FSR – Mise à l'échelle haute qualité sans sacrifier les performances (plateformes prises en charge uniquement).

– Mise à l'échelle haute qualité sans sacrifier les performances (plateformes prises en charge uniquement). Densité accrue des PNJ – Le village de Niaowu est plus vivant avec plus de personnages peuplant les rues.

– Le village de Niaowu est plus vivant avec plus de personnages peuplant les rues. Mode Caméra Classique – Une perspective de caméra optionnelle inspirée de Shenmue I et II, en plus de la vue moderne.

– Une perspective de caméra optionnelle inspirée de Shenmue I et II, en plus de la vue moderne. Ajustements du gameplay – Ajustements optionnels du système d'endurance, restauration de santé avant les combats et réduction des obstacles financiers pour une progression plus fluide.

– Ajustements optionnels du système d'endurance, restauration de santé avant les combats et réduction des obstacles financiers pour une progression plus fluide. Interactions améliorées – Options de saut de cinématique et de conversation, fenêtre de temps QTE étendue pour un gameplay plus accessible.

– Options de saut de cinématique et de conversation, fenêtre de temps QTE étendue pour un gameplay plus accessible. Améliorations du menu et de l'expérience utilisateur – Navigation simplifiée et alertes d'achat utiles.

– Navigation simplifiée et alertes d'achat utiles. L'optionnalité avant tout – Tous les changements majeurs peuvent être activés afin de préserver l'expérience originale pour les puristes.

Quand sortira Shenmue III Enhanced ?





Shenmue III Enhanced sortira à une date encore inconnue sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S et sur « Nintendo ». ININ Games ne précise pas s'il s'agit de la Switch 1 ou de la récente Switch 2, mais au vu des améliorations annoncées, il ne faut pas trop attendre une version pour la console hybride de 2017.

Shenmue III aura-t-il une mise à niveau ?





Enfin, le studio annonce que les possesseurs de Shenmue III sur PC et PS4 auront droit à une mise à niveau gratuite vers l'Enhanced Edition. Vous pouvez acheter Shenmue III à partir de 1,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.