A Quiet Place: The Road Ahead, date de sortie, gameplay et petit prix pour le jeu Sans un Bruit

Le spin-off Sans un bruit : jour 1 est toujours diffusé au cinéma, un troisième volet principal réalisé par John Krasinski est attendu l'année prochaine, mais les amateurs d'horreur vont pouvoir retrouver la franchise grâce à un jeu vidéo développé par Stormind Games et édité par Saber Interactive.

Les choses vont vite pour A Quiet Place: The Road Ahead, présenté en vidéo en juin dernier et qui s'était offert une bande-annonce scénarisée il y a un mois. Aujourd'hui, c'est la date de sortie qui est dévoilée, mais de manière un peu moins professionnelle. Comme le rapporte Gematsu, le compte officiel X (ex-Twitter) de PlayStation a publié un message avec une courte vidéo de six secondes, en affirmant qu'A Quiet Place: The Road Ahead sera disponible le 17 octobre 2024 sur PS5 et sans doute aussi sur PC et Xbox Series X|S. Mais voilà, le tweet a été supprimé, sans doute publié un peu trop tôt.

Quoi qu'il en soit, si la date de sortie est correcte, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de survival-horror, qui pourront mettre les mains sur A Quiet Place: The Road Ahead dans deux mois seulement. Pour vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez retrouver le coffret Blu-ray Sans un bruit 1 + 2 à partir de 14,99 € sur Amazon et Fnac.

Mise à jour : Saber Interactive n'aura pas traîné pour officialiser plus correctement la date de sortie d'A Quiet Place: The Road Ahead, dévoilant au passage une nouvelle bande-annonce de gameplay. Le titre coûtera 29,99 € et les joueurs qui le précommanderont obtiendront du contenu numérique, à savoir un pack de consommables, des concepts arts et d'une animation de créature.