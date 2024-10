A Quiet Place: The Road Ahead, durée de vie, modes graphiques et inspirations de jeux cultes

A Quiet Place: The Road Ahead sortira à la fin de la semaine, il s'agit pour rappel d'un survival-horror basé sur la franchise de films Sans un bruit qui nous demandera de faire le point de sons possibles pour éviter de se faire attraper (et tuer) par des envahisseurs extraterrestres. En attendant le lancement, le développeur Stormind Games dévoile quelques informations de dernière minute chez GamingBolt.

Nous apprenons ainsi que A Quiet Place: The Road Ahead aura droit à deux modes graphiques sur consoles de salon, Qualité et Performance. Vous connaissez la chanson, le premier privilégie les graphismes, tandis que l'autre met l'accent sur le framerate, voici ce qui sera proposé aux joueurs selon leur plateforme :

PlayStation 5 : 4K à 30 fps en Qualité. 1440p à 60 fps en Performance.

: 4K à 30 fps en Qualité. 1440p à 60 fps en Performance. Xbox Series X : 4K à 30 fps en Qualité. 1440p à 60 fps en Performance.

: 4K à 30 fps en Qualité. 1440p à 60 fps en Performance. Xbox Series S : 1440p à 30 fps, aucun choix de mode.

En plus de cela, le producteur Alessio Alfonsi a dévoilé la durée de vie de son jeu. L'aventure ne sera pas interminable, mais quand même bien plus longue qu'un film, A Quiet Place: The Road Ahead se terminera en 8 à 12 heures, selon le mode de difficulté et la volonté de tout débloquer à 100 %.

Chose intéressante, le lead game designer Maneul Moavero a dévoilé qu'A Quiet Place: The Road Ahead est très inspiré d'Alien: Isolation, un excellent survival-horror développé par Creative Assembly qui nous permettait d'incarner Amanda Ripley, la fille d'Ellen, elle aussi traquée par un Xénomorphe (une suite vient d'ailleurs d'être annoncée). Les développeurs d'A Quiet Place: The Road Ahead voulaient ainsi recréer la même tension et le sentiment d'être pourchassé par un ennemi invincible. Stormind Games s'est également inspiré de The Last of Us pour la gestion des ressources et les interactions avec l'environnement, d'Amnesia pour créer de la peur sans montrer d'ennemi, de Splinter Cell: Chaos Theory pour ses mécaniques d'infiltration ou encore de Thief pour la conception de l'environnement et de l'importance du son. Du bon gros name dropping qui devrait quand même intriguer les joueurs, qu'ils aiment l'horreur ou l'infiltration.

La date de sortie d'A Quiet Place: The Road Ahead est fixée au 17 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 29,99 € sur Amazon ou à la Fnac.

