A Quiet Place: The Road Ahead vous demandera de jouer en silence, même IRL

Saber Interactive et Stormind Games lanceront la semaine prochaine A Quiet Place: The Road Ahead, un jeu solo d'horreur et de survie adapté de la franchise de Paramount Pictures. Les studios dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce en live action pour présenter une fonctionnalité intéressante.

Les joueurs d'A Quiet Place: The Road Ahead pourront profiter de la Microphone Noise Detection. Grâce à cette fonctionnalité optionnelle, le jeu pourra détecter les sons émis dans la vraie vie via votre micro et, comme dans les films, si vous faites trop de bruit, un terrible monstre viendra vous faucher. Bon, si vous avez un clavier mécanique, une manette qui grince ou un animal de compagnie agité, ce sera quand même bien plus compliqué de survivre avec cette option activée.

La date de sortie d'A Quiet Place: The Road Ahead est fixée au 17 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 29,99 € sur Amazon ou à la Fnac.