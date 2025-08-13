Drag x Drive : les notes de la presse anglophone

Demain, Nintendo lancera une nouvelle exclusivité sur Switch 2, Drag x Drive. Un jeu de sport inspiré du basket fauteuil et qui mettra en avant les commandes avec le mode Souris des Joy-Con 2. Un titre pour le moins original, comme l'était ARMS à l'époque de la Switch 1, mais c'est loin d'être une réussite, selon la presse spécialisée anglophone.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Drag x Drive ?





Les notes de Drag x Drive sont très moyennes. Si les testeurs soulignent que les contrôles avec le mode Souris fonctionnent bien, le jeu de sport est terriblement répétitif, la faute à son contenu réduit qui met essentiellement l'accent sur les matchs en ligne. L'accessibilité n'est pas au rendez-vous, ce qui est cocasse pour un jeu de handibasket, et Drag x Drive souffre surtout d'une direction artistique vraiment morne.

Quand sortira Drag x Drive ?





La date de sortie de Drag x Drive est fixée au 14 août 2025, exclusivement au format numérique sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver des cartes eShop prépayées sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les notes de Drag x Drive par la presse anglophone



