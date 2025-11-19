Kirby Air Riders : les tests sont là, voici les notes de la presse anglophone

Demain sortira Kirby Air Riders, une version revisitée de Kirby Air Ride, sorti à l'origine sur GameCube en 2003. Ce nouvel opus, exclusif à la Nintendo Switch 2, a été conçu par Masahiro Sakurai, créateur de l'adorable boule rose, qui a surtout fait parler de lui ces dernières années pour son travail sur Super Smash Bros. Ultimate. En attendant le lancement officiel, la presse anglophone livre son verdict.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Kirby Air Riders ?





Les notes de Kirby Air Riders sont bonnes, mais pas parfaites. Les testeurs ont apprécié la simplicité des mécaniques de gameplay, les sensations offertes par la conduite, le mode Road Trip vraiment intéressant, la richesse du contenu et le multijoueur qui va occuper les fans pendant un moment. Cependant, les commandes manquent de profondeur sur la durée et certains testeurs auraient aimé voir un peu plus de circuits.

Quand sortira Kirby Air Riders ?





La date de sortie de Kirby Air Riders est fixée au 20 novembre 2025, exclusivement sur Switch 2. Vous pouvez précommander Kirby Air Riders à 58,95 € chez Leclerc.

Les notes de Kirby Air Riders par la presse anglophone