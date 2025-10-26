Kirby Air Riders : une démo en approche pour découvrir son potentiel

Un essai libre pour roder Kirby Air Riders





Le Kirby Air Riders Direct 2 diffusé jeudi était dense, riche en informations en tout genre sur le contenu du jeu, mais pas seulement. En conclusion de la présentation de Masahiro Sakurai, Nintendo a glissé une information qui devrait aussi bien plaire aux joueurs impatients de prendre en mains cette production qu'aux indécis. Une démo en ligne va ainsi être accessible le mois prochain durant deux week-ends.

Les horaires de la démo





Ce Global Test Ride pourra être téléchargé à partir du 7 novembre dans l'après-midi sur l'eShop, soit la veille des premières sessions. En effet, la majorité du contenu ne sera accessible qu'à des horaires précis et évidemment en disposant d'un abonnement au Nintendo Switch Online.

Premier week-end : Samedi 8 novembre de 9h00 à 15h00 ;

Dimanche 9 novembre de 1h00 à 7h00 ;

Dimanche 9 novembre de 16h00 à 22h00. Deuxième week-end : Samedi 15 novembre de 9h00 à 15h00 ;

Dimanche 16 novembre de 1h00 à 7h00 ;

Dimanche 16 novembre de 16h00 à 22h00.

Les modes de jeu accessibles





En termes de contenu, nous aurons accès aux modes Air Ride et Leçons ne nécessitant pas le NSO, ce dernier étant même jouable en dehors des horaires déjà cités.

Circuits du mode Air Ride : Bocage Floria ;

Chemins aquatiques ;

Chutes du mont Roux.

Le mode City Trial sera lui disponible uniquement en étant abonné. Il sera possible d'y créer notre propre Foyer pour y inviter des proches (jusqu'à 16 personnes pour ce test, contre 32 au lancement).

Un bonus... inutile ?





Enfin, c'est une drôle d'initiative qui a été mise en place. En précommandant Kirby Air Riders sur l'eShop (69,99 € tout de même), un accessoire sera offert... sauf qu'il ne pourra être porté que durant le Global Test Ride et ne sera pas transféré dans le jeu complet. Bref, autant s'en passer et opter pour la version physique pouvant être trouvée à moins cher, voir notre guide d'achat : BON PLAN : Kirby Air Riders, où le précommander sans trop faire s'envoler son budget ?

Pour rappel, Kirby Air Riders sortira le 20 novembre en exclusivité sur Switch 2.