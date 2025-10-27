BON PLAN : Kirby Air Riders, où précommander ses premiers amiibo au meilleur prix ?

De nouveaux amiibo en approche





Ces derniers jours, nous avons pu découvrir de nombreuses informations au détour d'un Kirby Air Riders Direct 2, dont le fait que Nintendo va proposer trois amiibo supplémentaires à l'effigie de Riders et Bolides jouables dans cette nouvelle production. Les deux précédemment annoncés, Kirby et Étoile Warp, ainsi que Bandana Waddle Dee et Étoile ailée, vont eux paraître dès le lancement du jeu et sont donc disponibles en précommande. Compte tenu de leur taille et du fait qu'il s'agisse à chaque fois d'un lot de deux figurines, le prix s'en ressent forcément.

Où précommander les amiibo Kirby Air Riders au meilleur prix ?





Certaines enseignes semblent bien en profiter, puisque si nous en croyons les tarifs du My Nintendo Store, elles gonflent donc de quelques euros le montant à dépenser pour ces figurines...

Kirby Air Riders et ces amiibo sont attendus le 20 novembre, le jeu étant une exclusivité Switch 2.

