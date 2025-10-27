Actualité
Kirby Air Riders amiibo vignette 27 10 2025

BON PLAN : Kirby Air Riders, où précommander ses premiers amiibo au meilleur prix ?

Les nouvelles figurines deux en un Kirby Air Riders ont de quoi donner envie... jusqu'au moyen de passer à la caisse.

De nouveaux amiibo en approche

Ces derniers jours, nous avons pu découvrir de nombreuses informations au détour d'un Kirby Air Riders Direct 2, dont le fait que Nintendo va proposer trois amiibo supplémentaires à l'effigie de Riders et Bolides jouables dans cette nouvelle production. Les deux précédemment annoncésKirby et Étoile Warp, ainsi que Bandana Waddle Dee et Étoile ailée, vont eux paraître dès le lancement du jeu et sont donc disponibles en précommande. Compte tenu de leur taille et du fait qu'il s'agisse à chaque fois d'un lot de deux figurines, le prix s'en ressent forcément.

Kirby Air Riders amiibo 03 15 09 2025 Kirby Air Riders amiibo 04 15 09 2025

Où précommander les amiibo Kirby Air Riders au meilleur prix ?

Certaines enseignes semblent bien en profiter, puisque si nous en croyons les tarifs du My Nintendo Store, elles gonflent donc de quelques euros le montant à dépenser pour ces figurines...

amiibo Kirby et Étoile Warp (prix de base : 39,99 €)

amiibo Bandana Waddle Dee et Étoile ailée (prix de base : 39,99 €)

Kirby Air Riders et ces amiibo sont attendus le 20 novembre, le jeu étant une exclusivité Switch 2.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Kirby Air Riders amiibo Nintendo Bandana Waddle Dee Kirby précommandes Bon plan Réductions Promotions Remises Offres

