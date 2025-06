TEST GameCube - Nintendo Classics : un émulateur nostalgique sur Switch 2, mais ça ne fait pas tout

Des contrôles sur commande





Depuis son lancement en septembre 2018, le Nintendo Switch Online a vu son contenu drastiquement s'étoffer avec différents émulateurs notamment développés par NERD, donnant accès à tout un tas de jeux rétro issus de la NES, SNES et Game Boy, en plus d'une formule supérieure – le Pack additionnel – permettant de s'amuser à des productions GBA, N64 et même Mega Drive. Avec l'arrivée de la Switch 2, c'est donc logiquement la GameCube qui a suivi, de quoi faire se réjouir tout un pan de la communauté. Nous avons donc passé quelque temps sur les trois titres proposés au lancement, à savoir le jeu de course futuriste F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker qu'il n'est plus nécessaire de présenter et SoulCalibur II pour un peu de versus fighting à l'ancienne. Nous n'allons évidemment ici pas juger de leurs qualités, mais ils mettent chacun en avant certains aspects de l'application, qui est amenée à évoluer, au moins en agrandissant son catalogue.

Nintendo donne le choix des commandes pour satisfaire différentes générations de joueurs.

Pour commencer, il est possible d'utiliser une manette de GameCube originale pour retrouver toutes les sensations de l'époque. La seule condition est de posséder l'adaptateur adéquat WUP-028 qui se branche sur les deux ports USB en façade du dock. Sorti à l'époque de la Wii U, il s'était aussi invité dans l'édition collector de Super Smash Bros. Ultimate avec un pad DOL-03 filaire, que nous avons donc utilisé. Un tel matériel compatible sur cinq générations de consoles étalées sur une vingtaine d'années, c'est à saluer ! Avec son câble de trois mètres, les sessions devant notre écran 4K sont clairement au top. Un petit easter egg est d'ailleurs présent uniquement en utilisant ce type de manette. Au démarrage, en orientant le joystick, nous avons droit à l'animation d'origine du lancement de la GameCube ! C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup.

En revanche, cette solution économique s'accompagne de défauts de taille... inhérents à l'ancienneté même de l'accessoire. Premièrement, il est impossible d'ouvrir le menu de pause avec ces anciens modèles qui ne disposent pas de touches « - » ou ZL, retirant donc la possibilité d'en utiliser les options et de revenir à la sélection des jeux. L'absence du bouton Home empêche de son côté de quitter l'application. Il faut donc nécessairement avoir notre paire de Joy-Con 2 à nos côtés, même si ça ne résout pas tout. En jouant avec ce type de pad GameCube, il est donc considéré comme étant la manette 1 et le duo est alors la 2. Il est ainsi possible d'effectuer des captures d'écran sans souci, mais pas d'utiliser le menu de pause... Nous devons donc à chaque fois aller changer l'ordre, ce qui n'est vraiment pas pratique. Deuxième, sa nature filaire fait qu'elle n'est reconnue qu'en mode TV. C'est évident, mais limite donc l'utilisation. La solution a tout cela est simple, repasser à la caisse pour s'offrir la nouvelle manette sans fil vendue 69,99 € uniquement aux abonnés du NSO + Pack additionnel et actuellement limitée à deux achats par client, qui dispose de tout ce qu'il faut pour assurer un bon confort d'utilisation. Toutefois, difficile de blâmer Nintendo, qui aurait tout simplement pu ne pas permettre cette utilisation.

La question à se poser est donc simple : est-ce si important d'avoir accès aux touches d'origine pour bien profiter de ces jeux GameCube ? En ce qui nous concerne, la réponse est clairement oui. L'exemple le plus flagrant actuellement est sur The Wind Waker, qui affiche en haut à droite de l'écran les touches utilisées avec leurs formes et couleurs. C'est donc forcément moins immersif d'y jouer en mode Portable avec nos Joy-Con 2. Par ailleurs, de base, le mapping de ces derniers attribue R à ZR et Z à R, de même avec L sur ZL pour la caméra... Certes, cela mime davantage les emplacements des touches, mais rend alors les indications en jeu confuses. Il est évidemment possible de les changer via le menu de pause si cela pose trop de souci. Cet épisode de la licence propose également une caméra attachée au C-Stick, mais ses contrôles sont inversés par rapport aux normes actuelles et les modifier pourra par la suite poser des problèmes lors de l'utilisation de la Baguette du Vent. Cela nous fait tout de suite regretter les options de sa version HD bloquée sur Wii U, dont nous attendons toujours un portage. Le mieux reste de s'y habituer au fil des parties, c'est après tout aussi ça le charme des jeux rétro.

En revanche, jouer à F-Zero GX avec la configuration de base des Joy-Con 2 est à la limite de l'impossible puisque le boost est placé sur Y et l'accélération sur A, ces deux touches étant désormais à l'opposée l'une de l'autre. Avec le pad GameCube, notre pouce fait l'affaire pour y accéder aisément dans le feu de l'action. Nous ne pouvons que conseiller d'intervertir B et Y pour remédier à ça, ce qui aurait dû être la configuration proposée. Du reste, bon courage, car ce jeu demande de l'apprentissage et propose une difficulté assez élevée. Pour terminer cette partie sur les contrôles, l'important à retenir est que Nintendo nous donne le choix des commandes, de quoi satisfaire différentes générations de joueurs.

