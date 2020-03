Nintendo America : un employé testé positif au coronavirus, la firme souhaite faire le point

L’expansion du COVID-19 a entrainé de sérieuses conséquences ces derniers jours, comme la mise en quarantaine de divers pays, l'interdiction de voyager, ou encore l'annulation de grands évènements ; tel que l’E3 2020 qui n’ouvrira pas ses portes en juin prochain. Annoncé par Seattle Times et confirmé par Nintendo, un employé de la branche américaine a été testé positif au virus. Afin d’assurer la santé et la protection de ses employés, Big N. a demandé aux personnes testées positives au coronavirus de se mettre en « auto-quarantaine », et ce même si aucun symptôme n’est à déplorer.

Cependant l’entreprise ne sera pas aux arrêts complets, car elle a d’ores et déjà autorisé ses salariés à passer en télétravail. À l’heure actuelle, nous n’avons aucune information sur la façon dont cette personne a été contaminée, mais serait-ce dû à un manque de vigilance de Nintendo, qui malgré certains avertissements, s’est tout de même présenté à certains salons tels que la PAX East 2020 ?

Le géant a déclaré :

Nintendo of America soutient cette personne dans son rétablissement et continuera à prendre des précautions pour préserver la santé et le bien-être de tous nos employés et de la communauté au sens large.

La société ajoute pour terminer qu'elle continuera « à suivre de près l'évolution du COVID-19 », et qu'elle partagera « ses craintes et son soutien aux personnes touchées par l'épidémie ». L'univers vidéoludique tourne au ralenti... Malgré ce problème qui touche les quatre coins du monde, les joueurs (cloîtrés chez eux) espèrent voir divers évènements organisés sur la Toile pour s'évader un peu de ces soucis du moment.

