RUMEUR sur le Nintendo Direct : une date pour la diffusion tant attendue, précédée d'un Indie World

Tandis que la plupart des évènements physiques touchant de près ou de loin au jeu vidéo sont tour à tour annulés de par le monde, les joueurs attendent depuis janvier que Nintendo effectue ses annonces pour le début d'année 2020 à travers l'une de ses traditionnelles diffusions sur la Toile. Pourtant, nous sommes le 11 mars et n'avons eu droit qu'à des annonces ciblées pour Super Smash Bros. Ultimate (avec un focus sur Fire Emblem), Pokémon et Animal Crossing: New Horizons, à même de présenter au public les récentes nouveautés. Alors, à quand un véritable Nintendo Direct ?

Eh bien, selon nos confrères de VentureBeat, ça arrive ! En effet, le Nintendo Direct pourrait avoir lieu le jeudi 26 mars et la vidéo serait dans sa phase de finalisation et mettrait en lumière les productions first party de la firme ainsi que des titres d'éditeurs tiers. Il faudrait d'ailleurs nous attendre à des remasters et portages. Mieux encore, un Indie World mettant en avant les jeux indépendants serait lui mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi 18 mars, pour une double dose de nouveautés.

En plus de bruits de couloir qu'ils auraient entendus, plusieurs indices vont dans ce sens, à commencer par la récente mise à jour de la playlist YouTube dédiée à ce type de programme sur la chaîne japonaise de la compagnie, souvent signe de l'arrivée d'une vidéo. Autre élément allant dans ce sens, l'année fiscale de Nintendo va se clôturer le 31 mars, il est donc nécessaire qu'il rassure les investisseurs, et quoi de mieux qu'un bon gros Direct pour ça ? Enfin, détail non relevé par VentureBeat et qui a fait parler de lui hier lors de l'annonce du mystérieux partenariat entre LEGO et Nintendo pour le Mario Day, la chaîne de magasins Game l'a d'abord mentionné en parlant d'un Direct, avant de changer la formulation.

Simple erreur ou véritable preuve que nous aurions déjà pu avoir un Nintendo Direct, mais qu'il a été retardé ? Dans tous les cas, nous serons rapidement fixés sur cette histoire. Qu'en pensez-vous ?