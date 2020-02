Animal Crossing: New Horizons, un Direct annoncé, à suivre ce jeudi en notre compagnie !

Tous les fans de Nintendo attendent désespérément l'annonce d'un bon gros Direct permettant à l'éditeur de dévoiler ses cartouches et nous donner des nouvelles de titres attendus pour le reste de l'année 2020. Au lieu de ça, nous avons pour le moment eu droit à une diffusion dédiée à Super Smash Bros. Ultimate et une autre pour la licence Pokémon. Le mois prochain, le 20 mars, une exclusivité de taille va faire son arrivée sur Switch et elle aura aussi droit à ce traitement particulier, nous parlons bien entendu d'Animal Crossing: New Horizons.

Oui, Tom Nook n'aime pas faire comme tout le monde et c'est en cette fin de soirée pour nous en Europe que l'annonce d'un Direct dédié au jeu a été effectuée sans crier gare. Il aura lieu ce jeudi 20 février 2020 à 15h00, pour une durée d'environ 25 minutes. À quoi faut-il nous attendre ? Eh bien, tous les détails de la formule Évasion Île déserte nous seront dévoilés, tout est donc possible, mais ce qui est certain, c'est que nous verrons forcément du gameplay.

Pour ne pas changer, vous pourrez suivre la diffusion depuis cet article :

