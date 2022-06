Animal Crossing: New Horizons, les chansons de Kéké regroupées sur un vinyle et un coffret CD+DVD

Source: Just for Games

Source: Just for Games

Animal Crossing: New Horizons est un carton commercial, c'est le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch derrière Mario Kart 8 Deluxe, et de nombreux joueurs se rendent encore le samedi soir sur la place centrale de leur île pour écouter les chansons de Kéké, l'une des mascottes de la franchise.

Les tubes de Kéké Laglisse sont cultes et ils sont regroupés sur un vinyle grâce à BigWax et Studio Ghibli Records, qui va être distribué en France par Just for Games. Le disque noir de 180 g proposera l'album Totakeke Music Instrumental Selection avec 18 chansons instrumentales live, ainsi qu'une version arrangée d'Outlier 02 en bonus. Un album vinyle qui sortira le 25 novembre 2022 et qui est déjà disponible en précommande sur le site de Just for Games ou sur la Fnac contre 84,99 €. Oui, c'est énorme...

En plus de cela, les fans peuvent opter pour un coffret avec cinq CD et un DVD comprenant les chorégraphies Totakeke PV et Radio Gymnastics créées à partir du jeu Animal Crossing: New Horizons. Les CD incluront pas moins de 110 chansons live de Kéké tirées de l'album Original Soundtrack 2, avec en plus des musiques d'ambiance et des versions instrumentales. Là encore, le boxset est disponible en précommande chez Just for Games ou à la Fnac, contre 105,99 €, avec une date de sortie fixée au 25 novembre prochain.