Actualité
Accueil Actualités
Mario Kart World mode Balade 01 17 04 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 31) : tout le monde veut son Mario Kart

par
Source: SELL

Le Top 5 est encore dominé par des jeux Nintendo, mais voilà qu'un FPS édité par Activision remonte sur le podium.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 30

Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement encore et toujours dominé par les jeux de Nintendo, le jeu de lancement de la Switch 2 reprend sa première place, tandis qu'un gros FPS édité par Activision fait déjà son retour dans le Top 5.

Meilleures ventes jeux vidéo france semaine 31 2025

Mario Kart World est en tête des ventes, suivi par Donkey Kong Bananza, tandis que Call of Duty: Black Ops 6 complète le podium. En quatrième position, nous retrouvons Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 juillet au 2 août 2025 :

Titre Achat chez notre partenaire
(en cliquant sur l'image)

1 - Mario Kart World (Switch 2)

 Mario Kart World vignette 25 05 2025
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

2 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)

 Donkey Kong Bananza 15 18 06 2025
TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction

3 - Call of Duty: Black Ops 6 (PS5)

 Call of Duty Black Ops 6 05
TEST

4 - Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2)

 Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV image
TEST Super Mario Party Jamboree : que vaut la Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ?

5 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)

 Mario Kart 8 Deluxe Breath of the Wild screenshot 3
TEST - Mario Kart 8 Deluxe : que vaut cette version Nintendo Switch ?
redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
top des ventes Charts france chiffres jeux video Top ventes France Achat Chiffres

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires