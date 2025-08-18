Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 31) : tout le monde veut son Mario Kart

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 30





Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement encore et toujours dominé par les jeux de Nintendo, le jeu de lancement de la Switch 2 reprend sa première place, tandis qu'un gros FPS édité par Activision fait déjà son retour dans le Top 5.

Mario Kart World est en tête des ventes, suivi par Donkey Kong Bananza, tandis que Call of Duty: Black Ops 6 complète le podium. En quatrième position, nous retrouvons Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 juillet au 2 août 2025 :