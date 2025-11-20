Fortnite : préparez-vous pour l'Heure zéro, un évènement titanesque pour conclure le Chapitre 6

L'heure de la conclusion approche





Cela fera bientôt un an qu'Epic Games a lancé le Chapitre 6 de Fortnite, nous plongeant dans la Réalité 783 avec son île d'Oninoshima à l'ambiance japonaise, du moins initialement. Si depuis début novembre, la Mini Saison 2 sur le thème des Simpson bat son plein avec une carte inédite, l'horloge tourne et le grand final annuel approche. Ce mercredi, en amont d'un évènement bien réel destiné aux influenceurs, le studio a donc posté une bande-annonce teaser nous montrant quelques passages de ce qui nous attend la semaine prochaine dans l'Heure zéro, qui promet d'être massif !

Cette suite à Accueillons nos grands patrons extraterrestres va donc d'une manière ou d'une autre mettre fin à cette parenthèse déjantée à Springfield et nous ramener sur Oninoshima... ou ce qu'il en reste depuis l'arrivée de la Présence obscure venue du Monde des âmes. Cette entité démoniaque tentaculaire est d'ailleurs bien visible dans ce teaser et pas sous son apparence à la manière des personnages de Matt Groening cette fois.

Date et heure de l'évènement





Sortez vos agendas si vous ne souhaitez pas rater cette confrontation au sommet :

Le choc des héros, des méchants et des mondes se concrétise dans l'ultime affrontement pour sauver l'ensemble de la réalité. Rejoignez le combat dans Heure zéro, l'évènement en direct de fin de Chapitre, qui aura lieu le 29 novembre à 20h00. Venez en avance, les portes ouvrent 40 minutes avant le début du spectacle.

Un stress test pour éviter un cauchemar





Les deux précédents mini-évènements de fin de saison du Battle Royale ayant connu leur lot de problèmes techniques, Epic Games ne souhaite visiblement pas prendre de risque et a annoncé deux sessions visant à bien préparer ses serveurs. C'est une première fort appréciable, qui permettra au passage de gratter un niveau.

Aidez-nous à tester la résistance des serveurs pour l'évènement de fin de Chapitre et obtenez 80 000 EXP ! Jeudi 20 novembre et vendredi 21 novembre à 19h40.

Un nouveau mode « Epic Event Test » apparaîtra pour que vous puissiez vous joindre à nous et nous aider à préparer un évènement en direct exceptionnel ! Vous ne verrez pas l'évènement en direct, donc pas de spoilers (désolé, mais pas vraiment). Merci de nous aider à optimiser la configuration de nos serveurs pour que tout se passe bien ! Les EXP seront crédités sur votre compte plus tard dans la semaine pour votre participation.

L'Heure zéro, un évènement titanesque ?





Pour en revenir à la vidéo, les séquences montrées mettent principalement en scène Jones se faisant malmener sur ce champ de bataille, alors que son Appareil à faille est au sol, en train de se charger, contenant sans doute le fragment du Point Zéro actuellement en possession d'Homer. Difficile de ne pas y voir un parallèle avec la Crise zéro à la fin du Chapitre 2 - Saison 5, où il avait été utilisé et avait mené à l'arrivée de La Fondation, membre des Sept.

Cette bataille à grande échelle promet d'être une véritable célébration de ce qu'a pu proposer le Chapitre 6 avec à minima la présence de Godzilla, Kong, Homer sous forme géante en slip (parce qu'un peu d'humour ne fera pas de mal), le Dino Megazord, l'O.X.R. via ses hélicoptères et la Résistance avec ses X-wings, tous unis pour affronter la Présence obscure.

Et dans tout ça, le sort de Jones est sur la balance à en croire le cri d'inquiétude de Hope. Après deux années où il a joué un rôle de mentor et de figure paternelle pour cette dernière (au point que le Lieutenant Ripp Slade le désigne comme son père), une forte présence dans l'intrigue depuis le Chapitre 2 et en quelque sorte le visage du Battle Royale depuis ses débuts via Jonesy, ce serait évidemment osé de lui faire connaître un destin funeste. La seule certitude pour le moment, c'est qu'il va se faire sauver par la Mariée de Kill Bill, personnage directement en lien avec le Chapitre Sept !

