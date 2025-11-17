Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 45) : Hyrule Warriors roule sur les autres jeux

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 45) : Hyrule Warriors roule sur les autres jeuxpar Amaury M.
Comme à chaque fois, ou presque, une exclusivité Nintendo Switch se hisse tout en haut du Top 5 à sa sortie.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 45
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. La semaine est marquée par la sortie d'un nouveau jeu exclusif à la Switch 2 de Nintendo, qui se hisse immédiatement tout en haut du classement.
Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est en tête des ventes de la semaine, suivi par les indéboulonnables EA SPORTS FC 26 et Mario Kart World, respectivement aux deuxième et troisième places. Nous retrouvons Légendes Pokémon : Z-A en quatrième position, puis Battlefield 6 à la cinquième et dernière place.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 novembre 2025 :
|Titre
|
1 - Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau (Switch 2)
|TEST Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, Zelda déchaîne la guerre sur Switch 2
|
2 - EA SPORTS FC 26 (PS5)
|
3 - Mario Kart World (Switch 2)
|TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2
|
4 - Légendes Pokémon : Z-A (Switch)
|TEST Légendes Pokémon : Z-A, un grand pas pour Pokémon, un petit pour l’immersion...
|
5 - Battlefield 6 (PS5)
|TEST Battlefield 6 : un retour en force pour la saga ?
|
Rédacteur - Testeur
Clint008