Nintendo Switch Online : un monde déjanté fait une arrivée surprise du côté de la GameCube !

Ce mercredi, Nintendo a annoncé l'arrivée d'ici quelques jours de deux jeux N64 provenant du catalogue d'Ubisoft. Cela aurait pu s'arrêter là et les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel n'auraient sans doute rien eu à redire. Pourtant, c'est désormais la GameCube qui est servie ! Après Chibi-Robo! en août et Luigi's Mansion fin octobre pour Halloween, ce n'est pas un titre déjà listé lors de l'annonce de l'émulateur qui s'invite, mais le court et intense Wario World.

Après le Wario Land 4 de la GBA en début d'année, c'est donc ce platformer 3D qui vient rappeler que l'antithèse de Mario n'est pas obligée d'être reléguée aux WarioWare.

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application :

Wario World Lancez-vous dans une aventure piquée à l'ail dans ce jeu d'action sorti sur Nintendo GameCube en 2003 ! L'histoire commence alors que Wario jure de se venger d'un joyau noir malfaisant qui lui a volé son château et son trésor. Aidez-le à traverser quatre stages dans lesquels il lui faudra battre des ennemis, récupérer des pièces et des trésors, et secourir des elfes enfermés dans des boîtes. Wario pourra compter sur ses puissantes attaques, telles que le grand tourniquet et le marteau-pilon, non seulement pour éliminer ses adversaires, mais aussi pour se débarrasser des obstacles qui l'empêchent d'avancer.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

