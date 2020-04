Nintendo Switch Online : les 7 jours d'essais gratuits renouvelés pour tout le monde !

Une démo spéciale de Splatoon 2 sera proposée du 30 avril au 6 mai, et donnera accès au jeu en ligne avec les Guerres de Territoire, aux Matchs Pro et au mode Salmon Run. Il avait été annoncé pour l'Amérique du Nord que les joueurs téléchargeant le client recevraient un code d'accès de 7 jours gratuits au Nintendo Switch Online par e-mail pour profiter de l'expérience. Mais en Europe, la méthode sera un peu différente.



Nintendo a décidé de renouveler l'essai de 7 jours au NSO, pour tout le monde ! Même si vous aviez déjà bénéficié de l'offre disponible depuis le lancement du service, vous allez pouvoir de nouveau l'activer, sans aucun pré-requis particulier. Vous n'avez pour cela qu'à vous rendre sur l'eShop de la Switch, puis accéder à la section Nintendo Switch Online.

L'offre d'essai peut être activée ces prochains jours pour jouir pleinement de la démo de Splatoon 2, mais aussi plus tard, quand bon vous semble. Vous aurez alors accès pendant une semaine à toutes les fonctionnalités du Nintendo Switch Online, du multijoueur en ligne au catalogue de plus de 70 titres NES et SNES.